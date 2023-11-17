На місяць або довше: допомога Україні від США відкладається , — Bloomberg

За даними журналістів, Конгрес зможе завершити переговори і затвердити нову допомогу Україні не раніше середини грудня, майже через два місяці після того, як президент Джо Байден уперше запросив 61 млрд доларів для країни в її війні проти Росії.

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Надання нової допомоги США Україні може бути відкладено до середини грудня або навіть довше. Виникають сумніви у здатності Вашингтона підтримувати безперервне постачання озброєнь, які вважаються критично важливими як для адміністрації Байдена, так і для українського уряду. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Прихильники України в Конгресі перебувають у напруженій боротьбі за широкий пакет допомоги, чиєю долею тепер керують партійні розбіжності щодо прикордонної політики. Він відірваний від невідкладних законопроєктів, які потребують швидких заходів.

Конгрес, імовірно, зможе завершити переговори і затвердити нову допомогу Україні не раніше середини грудня. Цей процес займе майже два місяці після першого запиту президента Джо Байдена на виділення 61 мільярда доларів для країни в її боротьбі проти Росії. За інформацією представника Міноборони, США вже почали обмежувати надходження військової допомоги.

Сенатори від обох партій планують найближчими днями розпочати роботу над угодою щодо пакету допомоги в поєднанні з прикордонною політикою. Вони мають намір провести голосування з цього питання після повернення до Вашингтона з Дня Подяки наприкінці поточного місяця.

"Нам потрібно підштовхнути себе до переговорів наступного тижня", — заявив Кріс Кунс, демократ зі штату Делавер, який має тісні зв'язки з Байденом.

Республіканська боротьба і жорсткі вимоги загрожують призвести до того, що Конгрес розглядатиме надання допомоги в новому році, незважаючи на попередження представника національної безпеки Білого дому Джона Кірбі про те, що США "наближаються до кінця шляху" щодо ресурсів, доступних для України.

"Це активний фронт, і наша здатність продовжувати підтримувати Україну перебуває під дедалі більшою загрозою", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що Білий дім офіційно запросив у Конгресу $61 млрд для України. За даними ЗМІ, адміністрація Байдена планує поділити фінансування на чотири частини. Кошти виділять Україні та Ізраїлю, а також на протистояння Росії, Китаю та Ірану.