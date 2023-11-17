Без допомоги Україні: Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну

За даними Білого дому, законопроєкт надає федеральним агентствам асигнування на наступний фінансовий рік, передбачаючи фінансування для ключових галузей США.

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У четвер президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування держави, щоб уникнути припинення роботи уряду. Важливо зазначити, що це фінансування не охоплює підтримку України та Ізраїлю. Про це повідомив Білий дім.

У середу, 16 листопада, ввечері Сенат США остаточно затвердив пакет, лише за 48 годин до настання крайнього терміну, запобігаючи тим самим можливому зупиненню роботи уряду опівночі п'ятниці. Запропонований проєкт передбачає продовження фінансування роботи уряду до середини січня або початку лютого.

Запропонований законопроєкт продовжує фінансування для ключових галузей, таких як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво та енергетика, до 19 січня. Решта функцій уряду будуть забезпечені фінансуванням до 2 лютого.

Таким чином Байден переніс боротьбу з республіканцями в Конгресі США за федеральний бюджет на новий рік.

Законопроєкт про витрати не включає прохання Білого дому майже на 106 мільярдів доларів, що охоплює допомогу Ізраїлю та Україні.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що Білий дім офіційно запросив у Конгресу $61 млрд для України. За даними ЗМІ, адміністрація Байдена планує поділити фінансування на чотири частини. Кошти виділять Україні та Ізраїлю, а також на протистояння Росії, Китаю та Ірану.