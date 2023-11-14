Можна без України: лідер республіканців у Сенаті США підтримав бюджет на два місяці, — ЗМІ

Як пише видання, більшість демократів, які підтримують допомогу Україні, опиняються в складній ситуації, оскільки стикаються зі спільною позицією консерваторів в обох палатах, що створює для них додатковий тиск.

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Лідер республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Мітч Макконнелл із Кентуккі підтримує пропозицію спікера Майка Джонсона з Луїзіани щодо фінансування уряду, навіть якщо вона не передбачає фінансування України та Ізраїлю. Про це 14 листопада повідомляє американське видання The Hill.

"Рішення Макконнелла прийняти стратегію витрат нового спікера означає, що лідери республіканців єдині напередодні крайнього терміну фінансування уряду 17 листопада", — ідеться в публікації.

Так Макконнелл висловив свою підтримку пропозиції спікера Палати представників Майка Джонсона щодо тимчасового бюджету, який ухвалять на два місяці. Цей захід спрямований на запобігання припиненню роботи уряду через незатверджений основний бюджет.

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Республіканці в Сенаті США висунули умови для надання допомоги Україні, — ЗМІ

"Це відповідальний крок, який допоможе зберегти працездатність і запобігти негативному скороченню федеральних витрат", — наголосив Макконнелл.

За його словами, такий тимчасовий бюджет дасть можливість завершити роботу над законопроєктами про річні видатки протягом наступних двох місяців.

Передбачається, що в разі схвалення тимчасового бюджету Конгресом до січня не буде ухвалено нового законопроєкту про фінансування України або Ізраїлю.

Попередньо, 1 жовтня, Конгрес США затвердив тимчасовий бюджет, виключивши з нього нове фінансування допомоги Україні, оскільки вирішено було розглядати цю ініціативу окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував виділити 106 мільярдів доларів. Основну частину суми, 60 мільярдів доларів, передбачалося спрямувати на допомогу Україні. Цей пакет також включав фінансову допомогу Ізраїлю.

Пропозиція президента викликала опір у Палаті представників США, де новий спікер Майк Джонсон висловив бажання розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Він представив окремий пакет для Ізраїлю, який було підтримано.

Демократів "затисли" республіканці

Однак у Сенаті, де більшість у демократів, не захотіли розглядати ініціативу Джонсона. Тут підтримали об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет.

Як зазначає видання, Чак Шумер із Нью-Йорка, лідер більшості в Сенаті від демократів, стикається з тиском прийняти план Джонсона. Шумер вимагає двопартійну підтримку для законів про витрати, але з Макконнеллом, який підтримує план Джонсона, у демократів немає іншого вибору. Шумер скасував голосування про перенесення законодавчого механізму для безперервної резолюції, щоб дати Палаті більше часу на рішення.

"Тепер головне питання полягає в тому, чи зможе Джонсон набрати достатню кількість голосів, щоб провести тимчасовий захід фінансування з Палати представників. Однак у понеділок сенатори заявили, що розраховують на те, що йому вдасться це зробити", — зазначає видання.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що Білий дім офіційно запросив у Конгресу $61 млрд для України. За даними ЗМІ, адміністрація Байдена планує поділити фінансування на чотири частини. Кошти виділять Україні та Ізраїлю, а також на протистояння Росії, Китаю та Ірану.