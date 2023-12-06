Якщо Україна програє, винними будуть США, – американська міністерка

Єллен зазначила, що фінансування США для України також є важливим для союзників Вашингтону в Європі, які надають допомогу, аби Київ здобув перемогу у війні.

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США будуть відповідальними за поразку України, якщо допомога в Конгресі провалиться. Про це сказала міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.

Джанет Єллен заявила, якщо Конгрес не схвалить останній багатомільярдний запит адміністрації Байдена на фінансування України, то США будуть винними у тому, що Україна програє війну. Вона сказала, що загальнодержавна бюджетна підтримка України – є "вкрай важливою" і є передумовою для того, щоб підтримка Міжнародного валютного фонду надходила до України.

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"Я спілкувалася з членами Конгресу, моїми колегами. Думаю, вони це розуміють, що це жахлива ситуація, і ми можемо нести відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться отримати необхідне фінансування для України, і я включаю сюди пряму бюджетну підтримку, тому що це надзвичайно важливо", — сказала Єллен.

Раніше у вівторок глава адміністрації президента України Володимира Зеленського заявив, що відстрочка допомоги США створює "великий ризик" того, що Україна програє свою майже дворічну війну проти вторгнення Росії.

Єллен зазначила, що фінансування США для України також є важливим для союзників США в Європі, які надають допомогу, щоб допомогти Україні перемогти в її боротьбі з російською агресією.

"В України просто закінчуються гроші. Вони витрачають більше, ніж кожен пенні, який вони отримують, у вигляді податкових надходжень, зарплати військовим і оборони, і вони не мали б ні шкіл, ні лікарень, ні служб швидкого реагування, якби не гроші, які ми їм надсилаємо підтримайте їх", — сказала Єллен.

Вона додала, що державна підтримка бюджету спрямовується через Світовий банк, який має сильні антикорупційні гарантії для гарантувати, що гроші йдуть за призначенням.

Нагадаємо, що 6 грудня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вирушив до США. У межах візиту він має намір підтвердити підтримку України в її боротьбі проти агресії РФ.