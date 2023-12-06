Если Украина проиграет, виноватыми будут США, — американский министр

Йеллен отметила, что финансирование США для Украины также является важным для союзников Вашингтона в Европе, которые оказывают помощь, чтобы Киев одержал победу в войне.

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США будут ответственными за поражение Украины, если помощь в Конгрессе провалится. Об этом сказала министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

Джанет Йеллен заявила, если Конгресс не одобрит последний многомиллиардный запрос администрации Байдена на финансирование Украины, то США будут виноваты в том, что Украина проигрывает войну. Она сказала, что общегосударственная бюджетная поддержка Украины — является "крайне важной" и является предпосылкой для того, чтобы поддержка Международного валютного фонда поступала в Украину.

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"Я общалась с членами Конгресса, моими коллегами. Думаю, они это понимают, что это ужасная ситуация, и мы можем нести ответственность за поражение Украины, если нам не удастся получить необходимое финансирование для Украины, и я включаю сюда прямую бюджетную поддержку, потому что это чрезвычайно важно", — сказала Йеллен.

Ранее во вторник глава администрации президента Украины Владимира Зеленского заявил, что отсрочка помощи США создает "большой риск" того, что Украина проиграет свою почти двухлетнюю войну против вторжения России.

Йеллен отметила, что финансирование США для Украины также является важным для союзников США в Европе, которые оказывают помощь, чтобы помочь Украине победить в ее борьбе с российской агрессией.

"У Украины просто заканчиваются деньги. Они тратят больше, чем каждый пенни, который они получают, в виде налоговых поступлений, зарплаты военным и обороны, и они не имели бы ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования, если бы не деньги, которые мы им присылаем поддержите их", — сказала Йеллен.

Она добавила, что государственная поддержка бюджета направляется через Всемирный банк, который имеет сильные антикоррупционные гарантии для гарантировать, что деньги идут по назначению.

Напомним, что 6 декабря министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в США. В рамках визита он намерен подтвердить поддержку Украины в ее борьбе против агрессии РФ.