"Большой риск": отсрочка помощи США может привести к проигрышу Украины в войне, – Ермак

По словам главы Офиса президента, для Киева "критически важно", чтобы решение о выделении американской помощи было принято как можно быстрее. В МИД Украины утверждают, что позиция госсекретаря США по этому поводу "обнадеживает".

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Отсрочка американской помощи Киеву несет в себе "большой риск" того, что Украина может потерпеть поражение в войне против Российской Федерации. Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в американском Институте мира в Вашингтоне, передает Reuters.

Глава ОП отметил, что речь идет о помощи, которая сейчас обсуждается в Конгрессе США. По словам чиновника, если она будет отложена, то украинские силы рискуют остаться в том положении, в котором пребывают сейчас. Он также подчеркнул, что это "создает большой риск проиграть эту войну".

По словам Ермака, для Украины сейчас "критически важно", чтобы решение о выделении помощи было принято как можно быстрее. Он также заявил, что у Киева есть план на следующий год, который включает военные операции, дипломатическую деятельность и сотрудничество в области связи и информации.

Что говорят в МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Нидерландов Ханке Брейнс Слот в Киеве 5 декабря сказал, что Украина работает "на всех уровнях", чтобы Конгресс США как можно скорее одобрил дополнительное финансирование.

Брифинг Дмитрия Кулебы и Ханке Брейнс Слот

Кулеба сообщил, что на прошлой неделе пообщался с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях министерской встречи НАТО. В частности, речь шла о выделении помощи Украине.

"Добрая часть этого разговора была посвящена этому вопросу. То, что я услышал от своего коллеги, обнадеживает", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 5 декабря официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что итоги контрнаступления не влияют на уровень поддержки США, а обсуждение о предоставлении 61 миллиарда дополнительной военной помощи Украине продолжается.

По данным СМИ от 5 декабря, конгрессмены США требуют рассматривать вопрос выделения помощи Украине и усиления границы с Мексикой вместе, поскольку видят в этом возможность давления на Администрацию Джо Байдена относительно большего внимания к миграционному кризису.