"Великий ризик": відтермінування допомоги США може призвести до програшу України у війні, — Єрмак

За словами глави Офісу президента, для Києва "критично важливо", щоб рішення про виділення американської допомоги було ухвалено якнайшвидше. У МЗС України стверджують, що позиція держсекретаря США з цього приводу "обнадіює".

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Відтермінування американської допомоги Києву несе в собі "великий ризик" того, що Україна може зазнати поразки у війні проти Російської Федерації. Про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в американському Інституті миру у Вашингтоні, передає Reuters.

Глава ОП зазначив, що йдеться про допомогу, яку зараз обговорюють у Конгресі США. За словами чиновника, якщо її буде відкладено, то українські сили ризикують залишитися в тому становищі, в якому перебувають зараз. Він також підкреслив, що це "створює великий ризик програти цю війну".

За словами Єрмака, для України зараз "критично важливо", щоб рішення про виділення допомоги було ухвалено якомога швидше. Він також заявив, що у Києва є план на наступний рік, який охоплює військові операції, дипломатичну діяльність і співробітництво в галузі зв'язку та інформації.

Що кажуть у МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з главою МЗС Нідерландів Ханке Брейнс Слот у Києві 5 грудня сказав, що Україна працює "на всіх рівнях", щоб Конгрес США якомога швидше схвалив додаткове фінансування.

Брифінг Дмитра Кулеби та Ханке Брейнс Слот

Кулеба повідомив, що минулого тижня поспілкувався з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на полях міністерської зустрічі НАТО. Зокрема, йшлося про виділення допомоги Україні.

"Добра частина цієї розмови була присвячена цьому питанню. Те, що я почув від свого колеги, обнадіює", — сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 5 грудня офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек заявив, що підсумки контрнаступу не впливають на рівень підтримки США, а обговорення про надання 61 мільярда додаткової військової допомоги Україні триває.

За даними ЗМІ від 5 грудня, конгресмени США вимагають розглядати питання виділення допомоги Україні та посилення кордону з Мексикою разом, оскільки вбачають у цьому можливість тиску на Адміністрацію Джо Байдена щодо більшої уваги до міграційної кризи.