Кордон США та Україна: чому конгресмени поєднують військову допомогу з міграційною кризою

Деякі американські сенатори вважають, що пов'язувати допомогу Україні з міграційною кризою в США — це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" складного внутрішнього американського питання.

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Виділення додаткової допомоги Україні підтримує більшість Конгресу США в обох палатах — як республіканці, так і демократи, стверджують законодавці. Про це пише "Голос Америки".

Проте, як зазначає видання, розбіжності все ще мають місце і стосуються формату винесення законопроєкту про виділення фінансової допомоги на голосування.

За інформацією "Голосу Америки", конгресмени США вимагають розглядати питання виділення допомоги Україні і посилення кордону з Мексикою разом, оскільки вбачають у цьому можливість тиску на Адміністрацію Джо Байдена щодо більшої уваги до міграційної кризи.

"Тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого… Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно поліпшити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік", — пояснює конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста.

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Його колега по партії від штату Іллінойс Бред Шнайдер стверджує, що мета обох законопроєктів — захистити суверенітет та кордони обох держав.

"Так само, як Україна бореться за захист своєї незалежності та суверенітету, в інтересах Сполучених Штатів — переконатися, що кордон України в безпеці, і вона є успішною демократією. Так само США повинні переконатися, що ми захищаємо власні кордони та власну демократію", — заявив Шнайдер.

"Голос Америки" наводить слова конгресмена-республіканця від штату Техас та голови комітету із закордонних справ Майкла Маккола, який зазначив, що допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям: підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й власні проблеми.

"Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або — або", ми можемо не лише захистити свій кордон, а й захистити Україну", — каже Маккол.

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Представники обох партій наголошують, що нелегальний перетин кордону США з Мексикою перетворився на справжню кризу та вимагає термінового вирішення.

Проте деякі сенатори вважають, що пов'язувати допомогу Україні з міграційною кризою в США — це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" складного внутрішнього американського питання.

"Я вважаю, що це дуже прикро, що Україна та її суверенітет опинились у заручниках великої внутрішньополітичної проблеми США. Проблеми, яку можна вирішити, але це буде важко зробити за наступні два тижні", — додав один із сенаторів.

Україна і допомога США

У вересні 2023 року Адміністрація президента США звернулася до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містив понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню та захист кордону.

Однак ініціатива президента Джо Байдена загальмувалася через опір ультраправих республіканців у Палаті представників. Водночас новообраний спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні й Ізраїлю.

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет. До нього не увійшов пакет нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

У понеділок, 4 грудня, у Білому домі заявили про те, що США не будуть здатні надавати Україні нову зброю, якщо Конгрес не виділить фінансування.

Також 4 грудня колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що допомога Україні може бути пов'язана з реформою імміграційної політики.

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Нагадаємо, у листопаді ЗМІ писали, що Конгрес може затвердити допомогу Україні не раніш ніж у середині грудня. За інформацією представника Міноборони, США вже почали обмежувати надходження військової допомоги.

Крім того, 4 грудня ЗМІ з посиланням на лист директорки Адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів обох партій у Конгресі повідомили, що без активних дій з боку Конгресу до кінця року буде витрачено кошти на придбання додаткового озброєння та обладнання для України, а також надання арсеналу з американських військових запасів.