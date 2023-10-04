Американська гра у політику з Україною: чому падає підтримка та як повернути бюджет допомоги

Підтримка України в США зберігається, але голоси проти звучать все гучніше, тож отримати додаткову фінансову та військову допомогу стає складніше. Проте варто зважати: Україна давно перетворилась на частину американської політики, тож аби не робити поспішних висновків, проектуючи всі висловлювання американців на українські реалії, варто розуміти, чим дихають у Вашингтоні, та які настрої з’являються напередодні президентських виборів. Про це говорять експерти, які досліджують політичні процеси у США.

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Бюджетна суперечка

Як відомо, у Конгресі США не затвердили нову підтримку для України. Минулої суботи американські законодавці схвалили тимчасове фінансування уряду США на 45 днів, аби уникнути шатдауну — блокування виплат бюджетникам: конгресменам та їх персоналу, військовим, соціальним працівникам та іншим, які отримають зарплату з федерального бюджету. Тобто їх не відправлятимуть у неоплачувану відпустку. Бюджет на 2024 рік (у США новий бюджетний рік починається з 1 жовтня), який і включав би допомогу Україні у розмірі понад $60 млрд., не набрав потрібної кількості голосів.

Голосування за бюджет заблокувала група конгресменів в Палаті представників, переважно трампістів, тобто прихильників колишнього президента Дональда Трампа. Їм не подобається, зокрема, й перспектива витрат великих коштів на Україну, зокрема, близько $ 40 млрд. відповідно до закону про захист української демократії, який було ухвалено ще у травні 2022 року.

"Крім вказаних $40 млрд., президентська адміністрація Байдена планувала включити ще $24 млрд. як додаткові видатки бюджету — як на допомогу Україні, так і на подолання наслідків стихійних лих. Зведення двох статей в одну — прийом, коли треба переконати скептиків, що цю пропозицію варто приймати", — пояснює експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Проміжний бюджет діятиме до 17 листопада. І у ньому є гроші на Україну — приблизно $6 млрд. "І це не означає, що Україні допомогу було скорочено з майже $60 млрд. до шести на наступний рік. Це означає, що ці шість мільярдів — це кошти, які виділяються Україна на цей проміжний період", — наголошує експерт.

Важливо, що проміжний бюджет був підтриманий і демократами, республіканцями, зокрема, й тими, які виступали рішуче проти річного. Це свідчить про те, що Україна — далеко не перша тема американської політики.

Заручники американської політики

Останні півтора року Україна для американців залишається дуже медійною темою. Тож кожен політик — республіканець чи демократ намагається нею скористатися. І це помітно в Україні. Але не помітно те, що американці живуть своїм внутрішньо політичним життям.

Наприклад, що відомо в Україні про те, що трампісти хочуть більше витрачати на захист південного кордону США, тобто грати на темі стримування мігрантів з Латинської Америки. "Також вони прагнуть скоротити витрати по певним статтям військового бюджету, зокрема, на додаткову освіту військовослужбовців, та прибрати з медичного страхування випадки абортів. Це стара тема радикальних республіканців. Також йдеться про ряд інфраструктурних об’єктів, навіть якщо вони необхідні, але запропоновані Байденом, республіканці не можуть це підтримати — така суть їх роботи", — зазначає Олександр Краєв.

Важливо

Тимчасова бюджетна резолюція ухвалена на 45 днів – що буде з допомогою США Україні?

Якщо почитати американські медіа різного рівня, то можна помітити, що тема бюджету розглядається в контексті України.

Зокрема, видання Washington Post опублікувало колонку Макса Бута, у якій йдеться, що вся безпекова підтримка, яку США вже надали Києву, складає лише 0,65% федеральних витрат, але завдяки цій допомозі та допомозі інших країн Заходу Україна змогла зупинити та почати протистояти російській агресії.

The Daily Beast, американський новинний вебсайт, присвячений політиці, з посиланням на дані Ради з міжнародних відносин CFR, зазначає, що США надає Україні допомоги більше ніж будь-яка інша окрема країна, хоча за часткою ВВП США посідають лише 16 місце серед країн, які допомагають Україні. Таким чином видання апелює заявам трампістів, що країна взяла на себе занадто великий тягар, допомагаючи Україні, та відповідаючи на їх висловлювання про війну в Україні як про "війну Байдена".

Окрім того, це видання у матеріалі "Чому республіканці грають у політику з Україною?" наводить висловлювання багатьох представників обох партій щодо України.

Зокрема конгресмен демократ від Массачусетсу Джейк Окінклосс описав, що США отримали від своїх "інвестицій в Україну": "Для невеликої частки наших щорічних асигнувань на оборону — менше, ніж американці витрачають на безалкогольні напої щороку — ми усунули половину звичайних військових можливостей Росії, подвоїли кордон НАТО, змусили наших найбільших союзників збільшити свої внутрішні витрати на оборону, зміцнили нашу найбільшу важливий багатосторонній альянс, надіслав послання Сі Цзіньпіну, що ми підтримуємо свободу та демократію в усьому світі". Він зазначив, що треба йти до кінця.

Республіканець Даг Ламборн говорить: "Я доводжу те ж саме до тих, хто заперечує допомогу Україні. Це знищує армію країни, яка була величезним порушником спокою". Його однопартієць Ліндсі Грем стверджує, що у військовому плані підтримка України, очевидно, відповідає інтересам США. "Ми повинні зосередитися на тому факті, що якщо Путін переможе, це буде коштувати більше, — сказав Грем. — Ніхто не вмирає. Це хороша інвестиція. І якщо ви думали, що виведення з Афганістану було поганим, Україні буде ще гірше".

Проте з часом все-таки помітний все більший розкол як серед політиків, так і суспільства щодо України. І не в останню чергу завдяки трампістам. "Історія про те, як це сталося, є прикладом роботи республіканської партії в Конгресі, лояльної Дональду Трампу, коли колишній президент і невелика жменька правих діячів володіють величезною владою, щоб визначити порядок денний партійної бази, яка у свою чергу надає величезну владу для формування дій законодавців, які прагнуть використовувати безкомпромісну тактику для досягнення своїх цілей", — пише The Daily Beast.

"Неухвалення бюджету — це сигнал про те, що є частина республіканців готові використовувати допомогу Україні як привід довести ситуацію дуже близько до шатдауну, до реальної катастрофи. Такого ніколи не було, — говорить Фокусу Владислав Фарапонов, голова ГО "Інститут Американістики" та аналітик "Інтерньюз-Україна". — Для України це означає, що загострюються певні процеси в середині республіканської партії, а саме — боротьба за лідерство, тому що досі республіканська партія переживає трансформацію, яку незрозуміло як завершить. Її я називаю "після Трампа". Йдеться про пошук лідерів, спробу сформувати деякі групи в середині республіканської партії. Не факт, що ця спроба буде успішною. Наразі складно говорити про республіканську партію, як про певний моноліт. І цей ускладнює наш процес адвокації збільшення допомоги Україні, бо важливо розуміти, на кого орієнтуватись, хто приймає рішення".

Курс на відновлення

Водночас можна помітити, що і Білий Дім, і Конгрес, і Пентагон роблять зусилля, аби фінансування для України було відновлено, і залишалось на запланованому рівні.

Після ухвалення бюджету ціла когорта сенаторів, як республіканців, так і демократів, виступи з закликом схвалити додаткову підтримку. "У питанні підтримки США доблесних людей і сил, які борються за свободу в Україні, Група підтримки України в Палаті представників підтримує вас", — йдеться у заяві її засновниці та співголови конгресвумен-демократки Марсі Каптур. Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл, звертаючись до колег в Сенаті, заявив, що прийняття закону про тимчасове фінансування дасть час продовжити обговорення низки невирішених пріоритетних питань, в тому числі "щоб надати Україні ще більше смертоносної допомоги, необхідної їй для відбиття вторгнення Росії".

Висловився і Джо Байден. Він заявив, що підтримку Україні не можна переривати, тож сподівається, що республіканці дотримаються свого слова щодо підтримки України. "Вони сказали, що збираються підтримати Україну в окремому голосуванні, ми ні за яких обставин не можемо допустити, аби американська підтримка України була перервана. Я повністю очікую, що спікер дотримається свого зобов’язання забезпечити затвердження підтримки, необхідної, щоб допомогти Україні, яка захищається від агресії та жорстокості", — сказав американський президент.

Українські реалії та боротьба з корупцією

Тим часом в Україні експерти та політики почали коментувати тему неухвалення американського бюджету як основну зовнішньополітичну тему. Наприклад, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк написав, що Україна стала заручником внутрішньої політики США.

"Наразі важливо прийняття окремого закону про фінансування України та закладання грошей на нашу підтримку в основному бюджеті", — зазначив він та заявив, що головна претензія США, яка стала на заваді ухвалення бюджету — корупція, про зміст цих звинувачень треба було б дискутувати раніше, а зараз вже пізно. "Ми маємо зараз бути святіше папи Римського. Є буквально кілька напрямів, за якими слідкують міжнародними: держпідприємства, відбудова, військові закупівлі, митниця, правоохоронці. Ці 45 днів та і весь час треба пройти без жодного великого корупційного скандалу. Про що, наскільки я чув, нашим прямо під час візиту і сказали. Жодної дурниці чи зальоту", — говорить Железняк.

Звісно, враховуючи велику кількість грошей американських платників податків, які надходять в Україну, конгресмени говорять про необхідність боротьби в Україні з корупцією. Проте експерти, які спеціалізуються на вивченні американської політики, зазначають, що хоча в США до теми протидії корупції ставляться дуже уважно, подібних умов ніхто не озвучував. "Актуальний розгляд Конгресом нової підтримки для України не підв’язаний під жодні "випробувальні терміни" у 45 днів чи інші вимоги до Києва", — зазначив у своєму пості кореспондент "Голосу Америки" Остап Ярош.

Але ризик залишається у тому, що будь-який корупційний скандал, який може виникати в Україні, може стати аргументом республіканців, аби виступати проти допомоги Україні. У цьому і ризик.

Розмір майбутньої підтримки

Владислав Фарапонов говорить, що з ситуації з ухваленням американського бюджету можна зробити два висновки. Перший — під час триваючої війни Україна буде ставати заручницею таких ситуацій, слід очікувати скептицизм та навіть антиукраїнську риторику. "Тому важливо посилювати нашу адвокацію у Вашингтоні. Говорити з республіканцями на прикладах, чому важлива підтримка далі", — пояснює він. Другий — частина трампістів досі вважає, що допомога Україні — це те, що чи не найбільше стримує економічне зростання у США та відволікає від внутрішніх проблем. "Ситуація з шатдауном не є нормальною. Але вона показала, що іноді попередні домовленості між Палатою та адміністрацією можуть не завжди враховуватись. Хоча до цього цій Адміністрації вдавалось вдало та вигідно домовлятися з Конгресом", — додає він.

Зрештою, підтримку для України в США винесуть на окремий розгляд. І поки не відомо, яка сума в американському бюджеті буде зазначена на 2024 рік як допомога Україні.

"Допомога у розмірі 24 мільярдів не була ухвалена, тому ця пропозиція канула в небуття. Але я думаю, що буде схожа сума, близька до тієї, — розмірковує Владислав Фарапонов. — Йдеть про військову допомогу, ця суму буде виражена в зброї, техніці та обладнанні. Також крім безпекової буде й економічна допомога".

Для України важливо, аби ця допомога потрапляла до України вчасно. А це, як кажуть експерти, постійний виклик у взаємовідносинами донора та реципієнта.

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