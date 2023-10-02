Тимчасова бюджетна резолюція ухвалена на 45 днів – що буде з допомогою США Україні?

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Дуже складні дискусії по бюджету США на 2024 фіскальний рік, які точилися протягом довгих місяців, дійшли кульмінації на цьому тижні. Я вже інформувала про перебіг і різні варіанти проектів рішень, які вносили і відхиляли в обох палатах Конгресу. Відсутність консенсусу щодо річного бюджету спочатку перетворилась в обговорення резолюціі на квартал, до якої адміністрація подала пропозицію включити допомогу Україні на 24 млрд, а потім незгода Конгресу обговорювати навіть квартальні цифри для США і взагалі в 30 чи 45 днів. Якби не було жодного рішення до кінця доби 30 вересня, Америка опинилася би в умовах шатдауну – тобто припинення фінансування діяльності всього федерального уряду.

Сенат працював над текстом короткострокової бюджетної резолюції CR #H.R. 3935, яка передбачала фінансування федерального уряду на 45 днів та містила, серед іншого, 6,152 млрд дол для додаткового фінансування програм допомоги Україні і теж на ці 45 днів.

Водночас члени Палати представників вносили та відхиляли різні пропозиції, і в результаті єдиним варіантом виявилась CR на 45 днів, в якій є виключно фінансування для програм Федерального уряду CША (без України і без інших додаткових програм).

В суботу в обід в Палаті "За" проголосувало 335, "Проти" – 91. І тільки що, в 21.00 за Вашингтоном, перед загрозою шатдауну уряду Сенат також змушено підтримав саме цей варіант ("За" – 88, "Проти" — 9), адже тільки документ, за який проголосували обидві палати може бути підписаний президентом та стати законом і відвернути зупинку фінансування всіх урядових програм в Америці.

Що це значить для України?

Продовження роботи з партнерами.

Наразі тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме — тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше. У нас зараз є для використання мінімум додаткових 1.6 млрд дол. на оборонну допомогу (PDA) + 1.23 млрд дол прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, який тільки що перерахований на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми.

Очевидно, що по завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення. Власне, є час, є ресурси, а головне – є двопартійна і двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження американської допомоги українській боротьбі за свободу і за збереження життів людей. А моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і іншими лідерами в Конгресі в обох палатах, дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України.

Тому що українці ніколи не здаються

І тому що американський народ нас підтримує.

Джерело.

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