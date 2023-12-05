Граница США и Украина: почему конгрессмены совмещают военную помощь с миграционным кризисом

Некоторые американские сенаторы считают, что связывать помощь Украине с миграционным кризисом в США — это то же самое, что "держать украинскую помощь в заложниках" сложного внутреннего американского вопроса.

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Выделение дополнительной помощи Украине поддерживает большинство Конгресса США в обеих палатах — как республиканцы, так и демократы, утверждают законодатели. Об этом пишет "Голос Америки".

Однако, как отмечает издание, разногласия все еще имеют место и касаются формата вынесения законопроекта о выделении финансовой помощи на голосование.

По информации "Голоса Америки", конгрессмены США требуют рассматривать вопрос выделения помощи Украине и усиления границы с Мексикой вместе, поскольку видят в этом возможность давления на Администрацию Джо Байдена относительно большего внимания к миграционному кризису.

"Здесь нет ничего чрезвычайного, что для согласования определенного законопроекта его присоединяют к другому... Это один из способов влияния политических партий друг на друга для достижения целей. И, честно говоря, я считаю, что нам нужно улучшить безопасность нашей границы. У нас более 200 тысяч нелегалов только за последний год", — объясняет конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джим Коста.

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Его коллега по партии от штата Иллинойс Брэд Шнайдер утверждает, что цель обоих законопроектов — защитить суверенитет и границы обоих государств.

"Так же, как Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета, в интересах Соединенных Штатов — убедиться, что граница Украины в безопасности, и она является успешной демократией. Так же США должны убедиться, что мы защищаем собственные границы и собственную демократию", — заявил Шнайдер.

"Голос Америки" приводит слова конгрессмена-республиканца от штата Техас и председателя комитета по иностранным делам Майкла Маккола, который отметил, что помощь Украине в тандеме с усилением границы США объяснит обычным американцам: поддержка партнеров не мешает одновременно решать и собственные проблемы.

"Это своего рода компромисс. Если мы сможем получить мощный пакет для безопасности нашей границы, это поможет послать сигнал нашим людям здесь, что мы можем делать и то, и другое. Здесь нет выбора "или — или", мы можем не только защитить свою границу, но и защитить Украину", — говорит Маккол.

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Представители обеих партий отмечают, что нелегальное пересечение границы США с Мексикой превратилось в настоящий кризис и требует срочного решения.

Однако некоторые сенаторы считают, что связывать помощь Украине с миграционным кризисом в США — это то же самое, что "держать украинскую помощь в заложниках" сложного внутреннего американского вопроса.

"Я считаю, что это очень обидно, что Украина и ее суверенитет оказались в заложниках большой внутриполитической проблемы США. Проблемы, которую можно решить, но это будет трудно сделать за следующие две недели", — добавил один из сенаторов.

Украина и помощь США

В сентябре 2023 года Администрация президента США обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Однако инициатива президента Джо Байдена затормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей. В то же время новоизбранный спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. В него не вошел пакет нового финансирования помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

В понедельник, 4 декабря, в Белом доме заявили о том, что США не будут способны предоставлять Украине новое оружие, если Конгресс не выделит финансирование.

Также 4 декабря бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что помощь Украине может быть связана с реформой иммиграционной политики.

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Напомним, в ноябре СМИ писали, что Конгресс может утвердить помощь Украине не раньше чем в середине декабря. По информации представителя Минобороны, США уже начали ограничивать поступление военной помощи.

Кроме того, 4 декабря СМИ со ссылкой на письмо директора Административно-бюджетного управления США Шаланды Янг к лидерам обеих партий в Конгрессе сообщили, что без активных действий со стороны Конгресса до конца года будут потрачены средства на приобретение дополнительного вооружения и оборудования для Украины, а также предоставление арсенала из американских военных запасов.