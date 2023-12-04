К концу года закончатся деньги: у Байдена призвали Конгресс решить, даст ли он Путину победить

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Конгресс должен решить — будет ли он продолжать участие в коалиции 50 наций, созданной президентом Байденом или же проигнорирует уроки истории.

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Без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса у администрации президента США к концу года закончатся средства на закупку оружия для Украины. Об этом в понедельник, 4 декабря, на брифинге в Белом доме сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник Байдена отметил, что ресурсы, предоставленные Конгрессом для Украины и "других нужд национальной безопасности", остановили продвижение оккупационных сил России в Украине, а также помогли Киеву одержать значительные военные победы, в том числе занять более 50% территории, ранее оккупированной Россией.

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"Теперь дело за Конгрессом. Конгресс должен решить, будут ли они продолжать поддерживать борьбу за свободу Украины в составе коалиции 50 наций, которую создал президент Байден, или же Конгресс проигнорирует уроки, которые мы извлекли из истории, и позволит Путину одержать победу. Это так просто. Мы надеемся, что Конгресс сделает правильный выбор", — заявил Салливан.

Пентагон использовал 97% из предоставленных средств для помощи Украине

Советник Госдепартамента США Метью Миллер заявил, что из $62,3 млрд, выделенных для помощи Украине, Пентагон потратил 97%, а Госдепартамент использовал все $4,7 млрд, включая средства на экономическую помощь и гуманитарную поддержку.

"Совсем скоро средства вообще закончатся, поэтому да, мы очень обеспокоены. Именно поэтому президент и представители его администрации призывают Конгресс действовать как можно скорее", — сказал Миллер.

4 декабря СМИ со ссылкой на письмо директора Административно-бюджетного управления США Шаланды Янг к лидерам обеих партий в Конгрессе сообщили, что без активных действий со стороны Конгресса до конца года будут израсходованы средства на приобретение дополнительного вооружения и оборудования для Украины, а также предоставление арсенала из американских военных запасов.

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Напомним, в ноябре СМИ писали, что Конгресс может утвердить помощь Украине не раньше середины декабря. По информации представителя Минобороны, США уже начали ограничивать поступление военной помощи.