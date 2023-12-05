Украина может остаться без помощи: Зеленский выступит на секретном брифинге перед сенаторами США

По словам журналистов, окончательные детали пакета финансовой помощи все еще прорабатываются. Основными точками преткновения стали разногласия между Республиканской и Демократической партиями по поводу дополнительных реформ в области иммиграции.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами США на секретном брифинге во вторник, 5 декабря. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

Он обратился к своим коллегам и предупредил их.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами… в рамках нашего завтрашнего секретного брифинга, чтобы мы могли напрямую услышать от него, что именно поставлено на карту в этом голосовании. Я прошу всех сенаторов – всех сенаторов – присутствовать на этом важном брифинге", — заявил Шумер в зале заседаний Сената.

По словам лидера большинства, как пишет издание, Зеленский проинформирует сенаторов о состоянии войны в Украине и необходимости еще одного раунда военной помощи за день до того, как Сенат проголосует о переходе к законодательному механизму пакета чрезвычайной иностранной помощи на сумму 106 миллиардов долларов, который включает более 61 миллиарда долларов для Украины.

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Брифинг Зеленского и сенаторов состоится за день до того, как в Сенате планируется голосовать за выделение этих денежных средств для Украины.

В понедельник вечером, 4 декабря, Шумер подал заявление о прекращении рассмотрения законопроекта, который будет включать дополнительный пакет иностранной помощи.

"Окончательные детали пакета все еще прорабатываются. Этому препятствуют разногласия между двумя партиями по поводу дополнительных реформ в области иммиграции и политики предоставления убежища, чтобы сократить поток мигрантов через границу США и Мексики", — поясняет The Hill.

Украина и помощь США

В сентябре 2023 года Администрация президента США обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Однако инициатива президента Джо Байдена затормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей. При этом вновь избранный спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. В него не вошел пакет нового финансирования помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

В понедельник, 4 декабря, в Белом доме заявили о том, что США не будут способны предоставлять Украине новое оружие в случае, если Конгресс не выделит финансирование.

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Напомним, в ноябре СМИ писали, что Конгресс может утвердить помощь Украине не раньше середины декабря. По информации представителя Минобороны, США уже начали ограничивать поступление военной помощи.