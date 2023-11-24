"Для мотивации": Зеленский назвал победы, которые необходимы Украине в ближайшее время (видео)

По словам президента Украины Владимира Зеленского, важными аспектами для общей победы в войне являются принятие Конгрессом США решения о предоставлении помощи Украине, поддержка со стороны Европейского Союза и открытие диалога о будущем членстве Украины в ЕС.

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Украине требуются три ключевые победы, способных поддерживать ее мотивацию к противостоянию России. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Согласно словам Зеленского, первым важным достижением будет принятие Конгрессом США решения о предоставлении помощи Украине.

"Первая – с Конгрессом это вызов это не просто, не все от нас зависит. Но Украина должна делать все от нее зависящее, чтобы помощь была", – говорит президент.

Вторым значимым успехом будет являться поддержка со стороны Европейского Союза, особенно в контексте предоставления Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

"Не все в ЕС сегодня готовы поддержать этот пакет. Наша обязанность сделать все, чтобы они поддержали этот пакет", – отметил Зеленский.

И третья победа – это открытие диалога о будущем членстве Украины в ЕС.

"Это мотивационный шаг для нас, для тех, кто работает, кто учится, и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, кто отдает свою жизнь на поле боя. Я считаю, что сегодня эти три вещи важны и в ближайшее время мы должны добиться результата" , – подчеркнул он.

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Напомним, 1 ноября сообщалось, что Латвия конфисковала 20 автомобилей у нетрезвых водителей и безвозмездно передаст Украине. Общая стоимость транспортных средств, которые отправят преимущественно для медицинских учреждений, составляет около 56 тыс. евро.