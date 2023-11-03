Наступление на Авдеевку: Путину нужна хоть какая-то иллюзия победы, — аналитик (видео)

По словам аналитика Сергея Жукова, пропаганда должна подпитывать милитаристские настроения в российском обществе, в том числе и рассказами о неких "победах" в войне против Украины.

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Отчеты руководства армии РФ россиян уже "не вдохновляют", поэтому президенту Владимиру Путину нужна хоть какая-то победа, например захват Авдеевки. Такое мнение высказал аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков 3 ноября в эфире телеканала FREEДОМ.

Аналитик считает, что война РФ против Украины ведется не только на фронте, но и в информационном пространстве. Пропаганда должна подпитывать милитаристские настроения в российском обществе, в том числе и рассказами о каких-то якобы победах на территории Украины. Отчеты Минобороны РФ в лице Конашенкова, россиян уже не удовлетворяют, им нужны видимые вещи, такие, как захват какого-то населенного пункта.

"Россияне сейчас пытаются взять в окружение Авдеевку. И продиктовано это не только военными соображениями, но и чисто информационными соображениями для того, чтобы показать российскому обществу какую-то "победу" и Путина показать каким-то "победителем", — отметил Сергей Жуков.

Он также считает, что в России не решаются проводить вторую волну мобилизации открыто, поэтому главным стимулом остаются деньги, которые выплачивают военнослужащим за участие в войне против Украины.

"Российские власти опасаются объявлять полномасштабную мобилизацию, новую волну и пытаются все потребности фронта закрыть мобилизацией скрытой", — отметил аналитик.

В ряды ВС РФ мобилизуют незащищенные слои населения — хитроумность, придуманная Кремлем, чтобы не усиливать напряжение в российском обществе.

"Некоторые села на Дальнем Востоке, например, Сибири и так далее, фактически целыми населенными пунктами прогуливают гробовые, которые получают их односельчане", — добавил Жуков.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что в ГУР рассказали, каких операций противника стоит ожидать. Вражеские войска могут продолжить действовать, как они это сейчас делают под Авдеевкой. В разведке заверили, что внимательно следят за захватчиками.