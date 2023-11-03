"Ресурсная истощенность": у Зеленского объяснили, когда РФ может возобновить массированные ракетные удары

Российская Федерация имеет ограниченное количество ракет, поэтому накапливает их для возможных будущих атак по Украине, рассказали в Офисе президента.

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Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят массированных ракетных обстрелов, поскольку накапливают вооружение. Об этом он сообщил в интервью "24 Каналу", опубликованном 3 ноября.

"Мы понимаем, что они собирают ракеты. Надо просто понимать, что Россия — одна из самых мерзких стран, которые сегодня существуют, с абсолютно геноцидным компонентом во внешней политике", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что оккупанты накапливают ресурсы, которых сейчас есть определенное ограничение, для того, чтобы использовать его в "тяжелые зимние времена". Подоляк напомнил, что в прошлом году враг применял ракеты в большом количестве, начиная с 15 октября, тогда как сейчас ВС РФ используют их осторожнее.

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По словам Михаила Подоляка, это может говорить об определенной ресурсной истощенности противника. Однако это не означает, что россияне не будут наносить массированных ракетных ударов.

"Они (российские военные, — ред.), еще раз подчеркиваю, (будут массированно обстреливать, — ред.) в критически важные дни", — добавил советник Офиса президента.

Напомним, в этом же интервью Михаил Подоляк рассказал, что в случае атаки Вооруженных сил Российской Федерации по энергетической инфраструктуре, Украина будет отвечать на удары. По его словам, может страдать не только украинская энергетика, но и российская.

В интервью от 3 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов сообщил, что российские военные могут атаковать украинскую энергетику в зимний период. По его словам, Россия является страной-террористом, которая ежедневно обстреливает мирные города, уничтожает гражданскую инфраструктуру и убивает гражданских.