Россия планирует атаки на энергетическую инфраструктуру Украины зимой, — Столтенберг

По словам генсека НАТО, нет никаких признаков того, что Россия планирует мир. Боевые действия в Сектора Газа не должны стать причиной ослабления поддержки Украины.

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Россия готовит новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая во вторник в Осло на 75-й сессии Северного совета.

"Приближается новая зима, и мы должны ожидать новых атак на энергоснабжение и другую критически важную инфраструктуру", — сказал он.

По его словам, нет никаких признаков того, что Россия планирует мир.

"Напротив, они планируют новую войну. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину. Это означает больше оружия. И я говорю это, потому что хочу мира в Украине", — сказал генсек НАТО.

Столтенберг также заявил, что вторжение в Украину – это стратегическое поражение РФ. Так, чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она будет во время переговоров.

"И когда война все-таки закончится, мы должны обеспечить, чтобы история не повторилась, что Россия не будет продолжать отбирать у Украины территории", — сказал генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Инвестиции в Украину являются инвестицией в безопасность НАТО. Если же Кремль победит, то это будет трагедией не только для Украинцев. Запад в таком случае станет более уязвимым.

"Послание Путину и другим авторитарным лидерам будет заключаться в том, что если они применят военную силу, они получат то, что хотят", — пояснил генсек.

Столтенберг считает, что боевые действия в Сектора Газа не должны стать причиной ослабления поддержки Украины. Президент РФ Владимир Путин может остановить войну, однако у Киева такой возможности нет.

"Если Украина перестанет защищаться, она будет оккупирована. А оккупация – это не мир", — констатировал он.

Напомним, что 25 октября в НАТО рассказали, как изменился мир за почти 10 лет агрессии РФ. По словам генсека Йенса Столтенберга, мир уже не вернется к ситуации, которая была до 2014 года. Действия Кремля вынудили Альянс начать самое большое усиление коллективной обороны со времен Холодной войны.