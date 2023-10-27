"Будет тяжело, но пройдем": в СНБО рассказали, какой будет зима на фронте и в тылу (видео)

По словам Алексея Данилова, украинские защитники ежедневно занимаются утилизацией российской армии, однако противник не намерен покидать нашу территорию. Основная задача ВСУ в ближайшее время — поставить точку в войне.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, какой будет зима для ВСУ на фронте и к чему готовиться в этот период украинцам в мирных городах. Об этом он рассказал в интервью "24 каналу" 27 октября.

В первую очередь разговор коснулся хода боевых действий на передовой. По словам Алексея Данилова, он не понимает откуда у западных журналистов информация о том, что Украина якобы ведет подготовку к весеннему контрнаступлению, ведь такие эксперты не имеют никакого отношения к к сектору безопасности и обороны.

"Наша задача довольно проста – это утилизация армии России, которую отлично делают представители нашего сектора безопасности и обороны в любой точке, где они ее находят. Мы и дальше будем продолжать это делать, поскольку, если не поставим точку в этом вопросе, то передадим эту проблему нашим детям, хотя и они уже воюют, внукам, правнукам. Нам это не нужно", — заявил Алексей Данилов.

Отдельно секретарь СНБО отметил, что главная задача сегодня — поставить точку в войне и одержать победу на поле боя. Сейчас цивилизованный мир на стране Украины, ведь ВСУ ведут борьбу за независимость. Это создает для президента России Владимира Путина проблемы — он остался без союзников и просит помощи у Северной Кореи и Ирана.

Отдельно секретарь СНБО высказался о том, чего ожидать мирным жителям от предстоящей зимы. Россия может увеличить количество обстрелов, чтобы попытаться уничтожить украинцев.

"Будет ли легко? Нет. Будет тяжело, но мы точно это пройдем. Потому что мы за свое, мы за свободу, за независимость, за то, чтобы нас признавали и уважали. Насколько можно привыкнуть к войне, мне сложно сказать, потому что это очень больно каждый день. К сожалению, каждый день мы понимаем, что на этой войне гибнут наши люди – лучшие из лучших. Но мы не можем остановиться, наша задача – одержать победу. Я более чем уверен, что придет время, когда Россия, народ России будет нести ответственность за то, что они совершили на территории нашей страны", — подытожил Алексей Данилов.

Напомним, 27 октября Алексей Данилов заявил, что РФ понадобятся годы, чтобы измениться после смерти Владимира Путина. По его словам, граждан соседнего государства с самого детства учат ненавидеть других людей, а так быстро от этого избавиться не получится.