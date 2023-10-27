"Их уже ничего не спасет": РФ понадобятся годы, чтобы измениться после смерти Путина, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что кончина президент РФ Владимира Путина, когда бы она не подтвердилась, не изменит современную Россию. Ее жителей с детства учат ненавидеть других людей, и понадобятся годы что бы произошла трансформация российского общества.

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О том, что президент РФ Владимир Путин, тяжело болен, пережил остановку сердце, находится на грани смерти, часто пишут в медиа. Официально ни одна из версий об ухудшающемся состоянии здоровья не подтверждалась. Однако вопрос, в каком состоянии находится глава страны-агрессора и сможет ли его кончина повлиять на ход войны, волнует миллионы украинцев. Фокус спросил об этом у секретарю СНБО Украины Алексея Данилова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эксклюзивном интервью на Youtube-канале Фокуса

"Надо понимать, о каком Путине идет речь. Доподлинно известно о его двойниках. Поэтому надо понимать, о ком идет речь. Рано или поздно каждый человек отправляется на тот свет. И Путин также. Подавляющее большинство нашего населения, если не сказать 99,9% желает, чтобы это произошло как можно скорее. Относительно его состояния здоровья, этот человек был нездоров на голову, когда принимал решение нападать на страну, о которой они рассказывали, что мы братья, сестры. Это надо быть сумасшедшим, чтобы таким образом решать вопросы. Поэтому относительно состояния его здоровья, он никогда не был здоровым. А вопрос, когда Господь заберет его к себе, это вопрос времени", — прокомментировал Данилов.

По его словам, ошибочно думать что после смерти Путина что-то кардинально изменится. Территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что надо всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это.

"Я хочу вернуть нас всех к ситуации 2008 года, когда была атака на Грузию. Тогда отношение к грузинам было негативным у 80-85 % россиян. Что грузины сделали плохого россиянам, что они их так возненавидели? Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть с карты мира. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-то изменится, это не так. Нужны годы, чтобы изменилось. Прежде всего, они должны начать любить людей", — говорит секретарь СНБО.

Данилов добавил, что постепенно в РФ все-таки произойдут изменения. Путин запустил процесс краха России, когда принял решение о полномасштабном вторжении в Украину.

"Исторический процесс фрагментации России, который запустил Путин 24 февраля 22 года, а на самом деле еще раньше — в 2008 году, когда напал на Грузию, сейчас постепенно будет набирать обороты. Как страну их уже ничего не спасет. Они сегодня не страна, с которой считаются в мире. Многие процессы, которые касаются РФ, происходят при посредничестве Китая. Они теряют свою субъектность, это будет быстро происходить и набирать обороты", — добавил Данилов.

О войне, будущем Украины и желании каждого украинца — увидеть крах российской диктатуры, читайте в эксклюзивном интервью Фокуса с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Напомним, Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний и сразу тестирует межконтинентальные ракеты. По мнению аналитиков и военных, это мощный сигнал для Запада. Речь идет об угрозе уничтожения человеческой цивилизации, но Вашингтон продолжает мягко реагировать на действия режима Владимира Путина.

Ранее Фокус писал, что несмотря на свое ограниченное влияние на Ближнем Востоке, РФ может выиграть от долгосрочной войны в Израиле.