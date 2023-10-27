"Буде важко, але пройдемо": в РНБО розповіли, якою буде зима на фронті та в тилу (відео)

За словами Олексія Данілова, українські захисники щодня займаються утилізацією російської армії, проте противник не має наміру залишати нашу територію. Основне завдання ЗСУ найближчим часом — поставити крапку у війні.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припустив, якою буде зима для ЗСУ на фронті і до чого готуватися в цей період українцям у мирних містах. Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу" 27 жовтня.

Насамперед розмова торкнулася перебігу бойових дій на передовій. За словами Олексія Данілова, він не розуміє, звідки у західних журналістів інформація про те, що Україна нібито веде підготовку до весняного контрнаступу, адже такі експерти не мають жодного стосунку до сектору безпеки і оборони.

"Наше завдання доволі просте – це утилізація армії Росії, що на відмінно роблять представники нашого сектору безпеки та оборони в будь-якій точці, де вони її знаходять. Ми й надалі продовжуватимемо це робити, оскільки, якщо не поставимо крапку у цьому питанні, то передамо цю проблему нашим дітям, хоча й вони вже воюють, онукам, правнукам. Нам це не потрібно", — заявив Олексій Данілов.

Окремо секретар РНБО наголосив, що головне завдання сьогодні — поставити крапку у війні та здобути перемогу на полі бою. Зараз цивілізований світ на країні України, адже ЗСУ ведуть боротьбу за незалежність. Це створює для президента Росії Володимира Путіна проблеми — він залишився без союзників і просить допомоги у Північної Кореї та Ірану.

Окремо секретар РНБО висловився про те, чого очікувати мирним жителям від майбутньої зими. Росія може збільшити кількість обстрілів, щоб спробувати знищити українців.

"Чи буде легко? Ні. Буде важко, але ми точно це пройдемо. Тому що ми за своє, ми за свободу, за незалежність, за те, щоб нас визнавали і поважали. Наскільки можна звикнути до війни, мені складно сказати, тому що це дуже боляче щодня. На жаль, щодня ми розуміємо, що на цій війні гинуть наші люди — найкращі з найкращих. Але ми не можемо зупинитися, наше завдання — здобути перемогу. Я більш ніж упевнений, що настане час, коли Росія, народ Росії нестиме відповідальність за те, що вони вчинили на території нашої країни", — підсумував Олексій Данілов.

Нагадаємо, 27 жовтня Олексій Данілов заявив, що РФ знадобляться роки, щоб змінитися після смерті Володимира Путіна. За його словами, громадян сусідньої держави з самого дитинства вчать ненавидіти інших людей, а так швидко цього позбутися не вийде.