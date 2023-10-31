Росія планує атаки на енергетичну інфраструктуру України взимку, — Столтенберг

За словами генсека НАТО, немає жодних ознак того, що Росія планує мир. Бойові дії в Секторі Гази не повинні стати причиною ослаблення підтримки України.

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Росія готує нові удари по енергетичній інфраструктурі України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи у вівторок в Осло на 75-й сесії Північної ради.

"Наближається нова зима, і ми повинні очікувати нових атак на енергопостачання та іншу критично важливу інфраструктуру", — сказав він.

За його словами, немає жодних ознак того, що Росія планує мир.

"Навпаки, вони планують нову війну. Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І я кажу це, тому що хочу миру в Україні", — сказав генсек НАТО.

Столтенберг також заявив, що вторгнення в Україну — це стратегічна поразка РФ. Так, чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою вона буде під час переговорів.

"І коли війна все-таки закінчиться, ми повинні забезпечити, щоб історія не повторилася, що Росія не буде продовжувати відбирати в України території", — сказав генсек НАТО.

Столтенберг заявив, що всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом Альянсу. Інвестиції в Україну є інвестицією в безпеку НАТО. Якщо ж Кремль переможе, то це буде трагедією не тільки для українців. Захід у такому разі стане більш вразливим.

"Послання Путіну та іншим авторитарним лідерам полягатиме в тому, що якщо вони застосують військову силу, вони отримають те, що хочуть", — пояснив генсек.

Столтенберг вважає, що бойові дії в Секторі Гази не повинні стати причиною ослаблення підтримки України. Президент РФ Володимир Путін може зупинити війну, однак у Києва такої можливості немає.

"Якщо Україна перестане захищатися, вона буде окупована. А окупація — це не мир", — констатував він.

Нагадаємо, що 25 жовтня в НАТО розповіли, як змінився світ за майже 10 років агресії РФ. За словами генсека Єнса Столтенберга, світ уже не повернеться до ситуації, яка була до 2014 року. Дії Кремля змусили Альянс розпочати найбільше посилення колективної оборони з часів Холодної війни.