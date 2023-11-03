"Ресурсна виснаженість": у Зеленського пояснили, коли РФ може відновити масовані ракетні удари

Російська Федерація має обмежену кількість ракет, тому накопичує їх для можливих майбутніх атак по Україні, розповіли в Офісі президента.

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Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні сили Російської Федерації не завдають масованих ракетних обстрілів, оскільки накопичують озброєння. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 Каналу", опублікованому 3 листопада.

"Ми розуміємо, що вони збирають ракети. Треба просто розуміти, що Росія — одна з найбільш мерзотних країн, які сьогодні існують, з абсолютно геноцидним компонентом у зовнішній політиці", — сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що окупанти накопичують ресурси, якого наразі є певне обмеження, для того, щоб використати його у "найважчі зимові часи". Подоляк нагадав, що минулого року ворог застосовував ракети у великій кількості, починаючи з 15 жовтня, тоді як наразі ЗС РФ використовують їх обережніше.

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Зі слів Михайла Подоляка, це може говорити про певну ресурсну виснаженість противника. Проте це не означає, що росіяни не завдаватимуть масованих ракетних ударів.

"Вони (російські військові, — ред.), ще раз підкреслюю, (масовано обстрілюватимуть, — ред.) у критично важливі дні", — додав радник Офісу президента.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Михайло Подоляк розповів, що в разі атаки Збройних сил Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі, Україна відповідатиме на удари. З його слів, може страждати не лише українська енергетика, але й російська.

В інтерв'ю від 3 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов повідомив, що російські військові можуть атакувати українську енергетику в зимовий період. З його слів, Росія є країною-терористом, яка щодня обстрілює мирні міста, знищує цивільну інфраструктуру та вбиває цивільних.