Российские оккупанты наступают: в ГУР рассказали, каких операций стоит ожидать (карта)

Вражеские войска могут продолжить действовать, как они это сейчас делают под Авдеевкой. В разведке заверили, что внимательно следят за захватчиками.

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ВС РФ пытаются наступать на Авдеевском и Лимано-Купянском направлениях. Возможно ли, что они готовят более масштабную операцию на весну, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Об этом известно из интервью, опубликованного 3 ноября в "РБК-Украина".

"С теми силами и средствами, которыми по состоянию на сейчас оперирует Россия, подобного масштаба действия, которые мы видим в районе Авдеевки, возможны", — отметил разведчик.

Авдеевка на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Он подчеркнул, что речь идет о точечных операциях на отдельных направлениях.

"Вот это то, что сейчас может сделать агрессор", — добавил Юсов.

Он заверил, что разведка внимательно следит за возможным развитием событий, кадровым потенциалом и другими возможностями российских сил.

Хватает ли ВС РФ вооружения?

Представитель ГУР рассказал, что в России продолжается производство ракет.

"Они и близко не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года. Однако производство идет", — объяснил Юсов.

По его словам, меньшее количество ракетных ударов в течение последних месяцев объясняется тем, что враг накапливает снаряды для массированных атак.

Также разведчик отметил, что в РФ производят ударные дроны.

"Несколько десятков аналогов "шахедов" в месяц государство-агрессор может производить по состоянию на сейчас самостоятельно", — сказал он.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов ответил, что может изменить в ходе войны смерть президента РФ Владимира Путина.

3 ноября советник главы ОП Михаил Подоляк также подтвердил, что ВС РФ не устраивают массированных атак, потому что накапливают снаряды. Он объяснил, что цель врага — ударить "в критически важные дни".