"Это незаконное сооружение": в ГУР рассказали о планах ВСУ по Крымскому мосту

По словам представителя военной разведки, для приближения победы Украина использует различные методы. Речь идет даже о тех, которые могут "удивить или шокировать рядового потребителя информации".

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Крымский мост остается законной военной целью для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов в интервью "РБК-Украина", опубликованном 3 ноября.

"Это не мост — это незаконное сооружение, которое используется прежде всего в военных целях, для переброски вражеских сил и средств на временно оккупированную украинскую территорию. Поэтому да — безусловно, это законная цель для украинских Сил безопасности и обороны", — сказал Андрей Юсов.

На вопрос журналистки, будет ли это сооружение разрушено, Юсов заявил, что мост является лишним, что это сакраментальная фраза руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова, поэтому ее можно только повторять.

Кроме этого, он заявил, что учитывая то, с каким врагом Украина имеет дело, для победы украинцы используют различные методы, в том числе и те, которые могут "удивить или шокировать рядового потребителя информации". Речь идет о вербовке, использовании различной мотивации, не только идейной. Также для различных задач украинская сторона использует разных людей, даже тех, у кого сложная судьба и не кристально-чистая репутация, рассказал Андрей Юсов.

"Если для выполнения специфических задач необходимо использовать в том числе людей, которые находятся, скажем, под домашним арестом, то ради выполнения поставленной задачи такой человек может быть использован, даже если придется освободить его ради этой цели от домашнего ареста", — подчеркнул представитель украинской разведки.

По его словам, это происходит не только в Украине. Он добавил, что спецслужбы и Главное управление разведки используют в своей работе все методы в национальных интересах, в частности учитывая то, что они могут помочь получить результат, сохранить жизнь украинцев, защитников, приблизить победу Украины и навредить врагу.

Напомним, 27 октября пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Крымский мост является "лишней конструкцией", а потому Украина планы по его уничтожению. По ее словам, не все лишнее нужно сразу убирать, в частности военную хотят дождаться нужного момента для поражения.

1 ноября росСМИ сообщили, что после объявления воздушной тревоги в Крыму оккупанты решили защитить Крымский мост от ударов с воздуха, а потому якобы установили дымовую завесу на мосту и остановили прохождение морских судов. Позже представитель ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал заявление врага и заявил, что оккупационные войска в Крыму регулярно не согласовывают действия и информацию с оккупационными властями, поэтому те вынуждены врать на ходу.