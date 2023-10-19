"Уязвимое сооружение": в британской разведке оценили, сможет ли РФ защитить Крымский мост

По информации аналитиков, украинские спецслужбы в ходе войны показали свою изобретательность, поэтому Кремлю нужно будет приложить немало усилий для защиты моста.

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Крымский мост на сегодняшний день является одной из самых больших и уязвимых структур, которая крайне важна для Кремля. В отчете разведки Минобороны Великобритании от 19 октября оценили, смогут ли россияне его защитить.

По словам аналитиков, вице-премьер России Марат Хуснуллин на прошлой неделе заявил, что все повреждения на сооружении через Керченский пролив, который были нанесены в июле этого года, удалось устранить досрочно.

"Несмотря на то что мост полностью функционирует, его использование по-прежнему ограничено в связи с процедурами, введенными после первой украинской атаки в октябре 2022 года. Грузовики и топливо по-прежнему перевозятся на паромах", — отметили в отчете разведки.

Крымский мост был и пока что остается важным для россиян звеном, который поддерживает оккупацию полуострова и обеспечивает оккупационные войска необходимым, однако, вскоре это может измениться.

Сейчас он весьма требователен с точки зрения безопасности и требует многоплановую защиту, включая использование систем ПВО и экипажей. Это все могло быть задействовано в другом месте на фронте, однако оккупанты переживают.

"Уверенность российских сил безопасности в своей способности защитить это крупное и уязвимое сооружение будет и дальше подвергаться угрозе со стороны изобретательности украинских военных и спецслужб", — продолжили аналитики.

В Британии рассказали, смогут ли россияне защитить Крымский мост Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 18 октября эксперт рассказал, сколько нужно ATACMS для уничтожения Крымского моста. Петр Черник отметил, что для полной ликвидации незаконного сооружения на оккупированном полуострове нужен исключительно массированный удар, ведь минимальные повреждения россияне научились быстро исправлять.