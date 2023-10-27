"Есть глубокий замысел": в ВСУ объяснили, почему до сих пор не потопили Крымский мост (видео)

Украинские силы способны "добить" незаконный мост российских оккупантов, но не спешат с этим. Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, почему лучше подождать.

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Крымский мост — это "лишняя конструкция", и Украина уже имеет планы по ее уничтожению. Об этом в эфире телемарафона 27 октября заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Но не все лишнее надо убирать прямо сейчас. По обычному закону уборки надо все делать постепенно и целесообразно. Сейчас есть мысли о том как это может быть, но лучше когда они реализуются в стратегическом замысле", — подчеркнула она.

Пресс-секретарь объяснила, что в этом случае "спешить надо медленно". Военные хотят дождаться нужного момента для поражения незаконного моста российских оккупантов.

По словам Гуменюк, затопление конструкции, даже если она является логистическим путем, не всегда является лучшим решением. Она объяснила, что разрушение не в любом случае позволит достичь основной цели.

"Есть более глубокий замысел и он будет реализован", — заверила пресс-секретарь ОК "Юг".

Комментарий Натальи Гуменюк (о Крымском мосте — с 0:40)

Напомним, 24 октября вероятность уничтожения Крымского моста комментировал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, российские оккупанты прилагают максимальные усилия для защиты конструкции, но туда все равно может "прошмыгнуть" маленький украинский дрон.

Ранее в Военно-морских силах рассказали, что вражеская система обороны Крымского моста состоит из трех элементов. В то же время в ней остается слабое место, ведь ВС РФ не могут перекрыть весь периметр вблизи конструкции. Иначе захватчикам пришлось бы отказаться от пролива.