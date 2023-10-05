"Непреодолимая система": в ВМСУ сомневаются, что РФ максимально защитила Крымский мост (видео)

Система обороны Крымского моста состоит из трех частей, среди которых комплексы ПВО, корабли Черноморского флота и баржи, которые затопили возле незаконной конструкции.

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Начиная с сентября, во временно оккупированном Крыму едва ли не ежедневно слышны взрывы различной мощности. Российские власти уверяют, что в части случаев — это следствие обезвреживания боеприпасов, однако в ГУР Минобороны заявили, что все несколько серьезнее. Кроме того, для защиты Крымского моста, который последний раз горел в июле 2023 года, враг вывел в море 10 кораблей. Представитель Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что делают россияне, чтобы уберечь главный логистический путь. Объяснения офицера прозвучали в эфире Всеукраинского телемарафона.

По словам Плетенчука, ВС РФ возвели в Крыму мощную систему обороны, которую они считают "непреодолимой" — сквозь нее якобы не сможет проникнуть ни один дрон ВСУ, или другое оружие.

Система обороны Крымского моста состоит из трех частей, пояснил офицер ВМС ВСУ:

противовоздушная оборона РФ;

военные суда — например, на сегодня (5 октября — ред.) в море вывели девять морских судов, из них пять — корабли ЧФ РФ, четыре — катера ФСБ;

у опор моста притопили баржи.

"Все, что они могли, они сделали", — пояснил офицер действия российских оккупантов.

Взрывы в Крыму: детали

В защите Крымского моста есть слабое место, отметил Плетенчук. В частности, речь идет о "коридоре", который дает возможность российским кораблям двигаться между Азовским и Черным морями.

"Перекрыть периметр возле моста они не могут. Или должны полностью отказаться от Керченского пролива", — сказал офицер в эфире марафона.

Несколько слов Плетенчука касались действий Кремля в Азовском море. Он подтвердил, что оккупанты начали переделывать порт в Мариуполе. В частности, углубляют дно возле причала. Благодаря этому у них появится возможность вывезти краденое украинское зерно, но не ввозить оружие: оружие можно транспортировать десантными кораблями, для которых не нужна глубина.

Спикер оценил, имеют ли россияне ресурсы, чтобы осуществить перестройку: "При наличии желания и ресурсов, все можно сделать". Но напомнил о "кейсе" одного российского корабля в Бердянске: его взорвали в порту.

Что касается Крымского моста, то "мы неоднократно подчеркивали, что его там не будет", — сказал представитель ВМС.

Отметим, в течение последней недели в Крыму чуть ли не ежедневно слышали взрывы и закрывали Крымский мост. Например, 4 октября жители оккупированного полуострова услышали громкий звук и увидели облако в небе, по форме похожее на ядерный гриб. В тот же день сообщали, что от взрывов тряслись стекла в окнах.

Напоминаем, в аналитическом отчете Института изучения войны говорится о попытке Кремля защитить корабли ЧФ РФ в Черном море. Указано, что их частично выводят в Новороссийск. Между тем в ВМС ВСУ отметили, что Россия получила в Черном море"технический локдаун" из-за потери ощутимого количества морских судов.