В Крыму прогремел взрыв и образовался "гриб" в небе, — соцсети (фото, карта)

Во временно оккупированном селе Льговское прогремел взрыв, а в небе появился дым. Сообщается, что в населенном пункте нет полигона, однако взрывы там услышали не впервые.

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Во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв. Деталями 4 октября поделились в местном телеграм-канале "Крымский ветер".

"Образовался "гриб" от взрыва в районе села Льговское Кировского района", — со ссылкой на подписчика отметили авторы контента.

Село Льговское на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

В публикации говорится, что в захваченном ВС РФ селе нет никакого военного полигона и не должна была происходить утилизация снарядов.

Фото с места событий Фото: Крымский ветер

По данным "Радио Свобода", в Кировском районе уже не впервые раздавались взрывы.

В мае сообщалось о падении и взрыве беспилотника в селе Приветное неподалеку, а в июле произошел крупный пожар и массовая детонация боеприпасов на Старокрымском полигоне вблизи села Кринички.

Упомянутые села Кировского района на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Напомним, 3 октября представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, почему российские оккупанты почти ежедневно предупреждают об "утилизации взрывоопасных предметов" в Крыму. В частности, старые боеприпасы якобы уничтожали и на Старокрымском полигоне. По словам Юсова, ВС РФ подозрительно много снарядов нужно утилизировать на захваченном полуострове.

Тем временем партизаны проинформировали, что российские войска уже оборудовали несколько огневых позиций на набережной во временно оккупированной Евпатории.

Ночью на 26 сентября также раздавались взрывы в Крыму. Сообщалось, что громко было в районе железной дороги в Джанкое и в Севастополе. Местные оккупационные власти заявили о ракетной атаке.