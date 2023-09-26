Взрывы в РФ и в Крыму: оккупанты заявили об уничтожении 12 БПЛА и ракеты (видео)

В Минобороны РФ утверждают, что украинские БПЛА якобы атаковали Курскую и Белгородскую области. В то же время оккупационные власти Крыма сообщили о ракетной атаке в районе аэродрома "Бельбек".

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В ночь на 26 сентября на территории Российской Федерации прозвучали взрывы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram.

По данным Минобороны РФ, вечером противовоздушная оборона якобы уничтожила семь беспилотников над Белгородской областью.

Спустя несколько часов в ведомстве сообщили о четырех уничтоженных дронах в Курской области. Местные паблики также опубликовали видео со взрывами в Курске.

Взрывы в Курске

Ближе к утру в Минобороны РФ заявили об еще одном беспилотнике, якобы сбитом над территорией Курской области. Во всех атаках российское ведомство обвинило Украину.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром БПЛА якобы сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, в результате чего было обесточено 7 населенных пунктов.

"Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка", — написал чиновник.

Взрывы в Крыму

Вечером 25 сентября "Суспільне" сообщило со ссылкой на местного жителя о взрывах на южных окраинах оккупированного Джанкоя, в районе железнодорожных путей.

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В Севастополе рядом со штабом Черноморского флота прозвучали новые взрывы, — соцсети (фото)

Позже в издании также сообщили о взрыве в оккупированном Севастополе.

Тем временем так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о ракетной атаке. По словам оккупанта, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома "Бельбек", что на северо-западе Севастополя.

Напомним, утром 25 сентября жители Курска слышали взрывы. Власти РФ сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов и их уничтожении российской ПВО. При этом украинские СМИ со ссылкой на ГУР заявили о попадании дрона в здание МВД РФ.

Мы также сообщали, что 25 сентября во временно оккупированном городе в Луганской области произошел "фейерверк" в результате удара по складу российских боеприпасов. По словам журналистов, пожар на вражеском складе было видно со всех концов города.