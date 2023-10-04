До 10 судов: россияне снова усилили охрану Крымского моста, — ВМС

По данным представителя ведомства Дмитрия Плетенчука, российские оккупанты вывели для обеспечения охраны Керченского моста 4 корабля и 5 катеров.

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Оккупанты снова усиливают охрану незаконно построенного Керченского моста. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его данным, российские военные вывели для обеспечения охраны моста четыре корабля и пять катеров.

"Вернулись они к такому усиленному режиму несения службы, у них где-то неделя была такого перерыва, и сейчас они снова до десяти единиц там держат вокруг", — заявил Плетенчук.

Также представитель Военно-морских сил ВСУ добавил, что в Черном море сейчас находится до 5 вражеских кораблей.

Плетенчук подчеркнул, что ситуация остается сложной, но контролируемой.

Высадка ГУР в Крыму: детали

Напомним, 4 октября в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что украинские спецназовцы высадились в оккупированном Крыму.

Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории полуострова и нанесли огневое поражение по российским оккупантам.

Отметим, что это уже не первый известный случай высадки спецподразделений ГУР в оккупированном Крыму. Ранее, 24 августа, жители оккупированного Крыма сообщили украинским СМИ о стрельбе и взрывах возле мыса Тарханкут в западной части полуострова. Анонимный представитель украинской разведки подтвердил, что ГУР реализовал спецоперацию: задание выполнили, погибших не было.