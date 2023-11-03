"Це незаконна споруда": у ГУР розповіли про плани ЗСУ щодо Кримського моста

За словами представника воєнної розвідки, для наближення перемоги Україна використовує різні методи. Мова йде навіть про ті, які можуть "здивувати чи шокувати пересічного споживача інформації".

Related video

Кримський міст залишається законною військовою ціллю для Збройних сил України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 3 листопада.

"Це не міст — це незаконна споруда, яка використовується насамперед у військових цілях, для перекидання ворожих сил і засобів на тимчасово окуповану українську територію. Тому так — безумовно, це законна ціль для українських Сил безпеки і оборони", — сказав Андрій Юсов.

На питання журналістки, чи буде ця споруда зруйнована, Юсов заявив, що міст є зайвим, що це є сакраментальною фразою керівника ГУР МОУ Кирила Буданова, тому її можна лише повторювати.

Крім цього, він заявив, що з огляду на те, з яким ворогом Україна має справу, для перемоги українці використовують різні методи, зокрема й ті, які можуть "здивувати чи шокувати пересічного споживача інформації". Мова йде про вербовку, використання різної мотивації, не лише ідейної. Також для різних завдань українська сторона використовує різних людей, навіть тих, у кого складна доля та не кришталево-чиста репутація, розповів Андрій Юсов.

"Якщо для виконання специфічних завдань необхідно використовувати в тому числі людей, які знаходяться, скажімо, під домашнім арештом, то заради виконання поставленого завдання таку людину може бути використано, навіть якщо доведеться звільнити її заради цієї мети від домашнього арешту", — наголосив представ української розвідки.

З його слів, це відбувається не лише в Україні. Він додав, що спецслужби та Головне управління розвідки використовують у своїй роботі всі методи в національних інтересах, зокрема зважаючи на те, що вони можуть допомогти отримати результат, зберегти життя українців, захисників, наблизити перемогу України та нашкодити ворогу.

Нагадаємо, 27 жовтня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що Кримський міст є "зайвою конструкцією", а тому Україна плани щодо його знищення. З її слів, не все зайве потрібно відразу прибирати, зокрема військову хочуть дочекатися потрібного моменту для ураження.

1 листопада росЗМІ повідомили, що після оголошення повітряної тривоги в Криму окупанти вирішили захистити Кримський міст від ударів з повітря, а тому нібито встановили димову завісу на мосту та зупинили проходження морських суден. Пізніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов прокоментував заяву ворога та заявив, що окупаційні війська в Криму регулярно не погоджують дії та інформацію з окупаційною владою, тому ті змушені брехати на ходу.