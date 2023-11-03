Это создаст окно возможностей: в ГУР рассказали, изменит ли ход войны устранение Путина

По мнению разведки, устранение российского президента ничего не изменит, однако вероятность конфликтов в России увеличивается с количеством побед Украины на фронте.

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В украинской разведке считают, что Россия хотела уничтожить Украину еще задолго до существования Путина в разные периоды. Поэтому устранение российского президента не решит всех наших проблем, но может создать окно возможностей. Об этом в интервью РБК-Украина, опубликованном 3 ноября, рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"То, что это создаст определенное окно возможностей для Украины и для самой Российской федерации по перезагрузке, реорганизации, реформированию и отказу от этого наследия военных преступлений, "рашизма" — это факт", — отметил Юсов.

По словам представителя ГУР пока остается открытым вопрос, как мы и Россия используем это окно возможностей.

В разведке считают, что вероятность таких внутрироссийских процессов зависит от успехов украинских военных на фронте. Также ключевую роль играет поддержка Украины миром и усиление санкций.

"Чем более решительной является поддержка Украины со стороны свободного мира и противодействие российской агрессии, усиление санкционной политики — тем больше создается предпосылок для собственно конфликта элит в самой России", — сказал представитель ГУР.

Также он добавил, что сценарии могут быть разными, впрочем, Украина к ним готовится.

Устранение Путина от власти в России

Добавим, о возможности отстранения от власти российского президента Владимира Путина говорят давно. По словам бывшего главы Службы внешней разведки Украины генерала Николая Маломужа, не все высшие чины России одобряют действия президента.

Стоит отметить, еще в ноябре прошлого года российский юрист, оппозиционный блогер, экс-депутат Госдумы РФ Марк Фейгин говорил, что элита РФ хотела бы устранить Путина. Причиной этому стали провалы в войне. Однако Фейгин также отмечал, что несмотря на недовольство, никто из представителей российского силового блока не готов непосредственно повлиять на отстранение Владимира Путина от власти.

В начале октября руководитель Центра общественной аналитики "Башня" предполагал, что даже в случае устранения Владимира Путина придет "мнимый", который будет его изображать, чтобы эта система не развалилась.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что президент РФ пытается держаться подальше от ближайшего окружения. Вероятно, Путин опасается возможности восстания против него из-за недовольства развитием событий в Украине.

Также в конце октября в России начали распространяться слухи о смерти Путина. В украинской разведке считают, что распространение такой информации — это проверка реакции местного населения и элит.