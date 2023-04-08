Абсурд и проигрыш: Генерал назвал реальный сценарий устранения Владимира Путина (видео)

По словам генерала Николая Маломужа, вероятность устранения Путина вырастет, когда кремлевский режим в России ослабнет. Это случится после успехов ВСУ на фронте.

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Действия президента России Владимира Путина одобряют далеко не все высшие чины в РФ. Его могут ликвидировать те, кто недоволен начатой полномасштабной войной против Украины. Об этом заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире телеканала Freedom.

По его словам, вероятность устранения Путина вырастет, когда кремлевский режим в России ослабнет. Так, количество людей, которые недовольны войной растет практически во всех сферах: в разведке, в ФСБ, в армии. Более того, еще до начала полномасштабного вторжения были люди, которые понимали, насколько неправильными являются планы главы Кремля.

"Они тогда понимали, на что Путин пошел — что все агрессивные действия, начало войны, это, во-первых, абсурд, а с другой стороны — это, конечно, проигрыш системный через жертвы, через большущие проблемы", — сказал Маломуж.

Он также заявил, что в России растет потенциал, который будет работать против режима Путина сразу после того, как она ослабнет. Это произойдет после стратегических успехов ВСУ на фронте. Однако сперва "новые оппозиционеры" захотят провести переговоры о своей судьбе. Они захотят получить "индульгенцию" для себя после устранения Путина.

"Вот мы его устранили…, а сейчас держим режим, стабильность России, чтобы не было неконтролируемой ситуации, поэтому мы готовы к переговорам. Такой сценарий реальный…", — предположил Маломуж.

Маломуж об устранении Путина

Аналитики ISW заявили, что Путин хочет заполучить больше власти над Беларусью и уже нашел инструмент для этого. По словам главы Кремля, российские и белорусские официальные лица выполнили 74% из 28 программ Союзного государства.

Также историк Валерий Соловей заявил, что Путина отговаривали вводить войска в Украину. Глава Кремля планировал также захватить Молдову, а затем отправить войска в Грузию, Армению и Казахстан.