Абсурд та програш: Генерал назвав реальний сценарій усунення Володимира Путіна (відео)

За словами генерала Миколи Маломужа, ймовірність усунення Путіна зросте, коли кремлівський режим у Росії ослабне. Це станеться після успіхів ЗСУ на фронті.

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Дії президента Росії Володимира Путіна схвалюють далеко не всі вищі чини РФ. Його можуть ліквідувати ті, хто незадоволений розпочатою повномасштабною війною проти України. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, ймовірність усунення Путіна зросте, коли кремлівський режим у Росії ослабне. Так, кількість людей, які незадоволені війною, зростає практично у всіх сферах: у розвідці, у ФСБ, в армії. Щобільше, ще до початку повномасштабного вторгнення були люди, які розуміли, наскільки неправильними є плани глави Кремля.

"Вони тоді розуміли, на що Путін пішов — що всі агресивні дії, початок війни, це, по-перше, абсурд, а з іншого боку — це, звісно, системний програш через жертви, через великі проблеми", — сказав Маломуж.

Він також заявив, що в Росії зростає потенціал, який працюватиме проти режиму Путіна одразу після того, як вона ослабне. Це відбудеться після стратегічних успіхів ЗСУ на фронті. Однак спочатку "нові опозиціонери" захочуть провести переговори про свою долю. Вони захочуть отримати "індульгенцію" для себе після усунення Путіна.

"От ми його усунули... а зараз тримаємо режим, стабільність Росії, щоб не було неконтрольованої ситуації, тому ми готові до переговорів. Такий сценарій реальний...", — припустив Маломуж.

Маломуж про усунення Путіна

Аналітики ISW заявили, що Путін хоче отримати більше влади над Білоруссю і вже знайшов інструмент для цього. За словами глави Кремля, російські та білоруські офіційні особи виконали 74% із 28 програм Союзної держави.

Також історик Валерій Соловей заявив, що Путіна відмовляли вводити війська в Україну. Глава Кремля планував також захопити Молдову, а потім відправити війська до Грузії, Вірменії та Казахстану.