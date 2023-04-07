Путіна відмовляли вводити війська: у РФ озвучили початковий план вторгнення в Україну

За словами російського історика Володимира Солов'я, глава Кремля планував також захопити Молдову, а потім відправити війська до Грузії, Вірменії та Казахстану.

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Президент РФ Володимир Путін наполіг на сухопутному вторгненні російської армії в Україну, хоча Генштаб планував обстрілювати українську цивільну та військову інфраструктуру кілька тижнів ракетами. Про це заявив російський опозиціонер, історик Валерій Соловей під час бесіди із журналісткою Юлією Латиніною.

За словами Солов'я, російські військові хотіли повторити кампанію повітряних ударів сил НАТО по Югославії 1999 року, щоб потім подивитися "що буде". Однак сам глава Кремля наполіг на сухопутному вторгненні, бо думав, що українці зустрічатимуть армію РФ якщо не радісно і з квітами, то без опору мовчки.

Крім того, як припустив історик, Путін вирішив, що план із бомбардуваннями України без введення війська – надто дрібний. Так, Україна є головною країною регіону, а тому було необхідно йти ва-банк.

"Перетворення України на частину якоїсь конфедерації з Росією – це рішучий вихід на західні рубежі. І звідти можна було б інакше дивитися взагалі на все", – сказав Соловей.

На його думку, Путін також планував окупувати Молдову, щоб потім вдертися до Грузії, Вірменії та Казахстану. Щобільше, якби з Україною все пройшло надто добре, а реакція Заходу була б мінімальною, то глава Кремля зважився б на військову кампанію із захоплення країн Балтії через Білорусь.

Путін наполіг на сухопутному вторгненні російської армії в Україну

Українські розвідники 6 квітня анонсували нові операції зі знищення ЗС РФ. У ГУР МО зізналися, що за рік війни "полюбили" ліквідувати окупантів за допомогою літальних апаратів. Розвідники звернулися до ворога із закликом приготуватися до атак "вдень і вночі".

Генерал США Бен Ходжес заявив, що метою контрнаступу ЗСУ буде деокупація Криму. За його словами, успіхи ЗСУ на окупованих територіях можуть мати на росіян "руйнівний ефект".