Путина отговаривали вводить войска: в РФ озвучили изначальный план вторжения в Украину

По словам российского историка Владимира Соловья, глава Кремля планировал также захватить Молдову, а затем отправить войска в Грузию, Армению и Казахстан.

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Президент РФ Владимир Путин настоял на сухопутном вторжении российской армии в Украину, хотя Генштаб планировал обстреливать украинскую гражданскую и военную инфраструктуру несколько недель ракетами. Об этом заявил российский оппозиционер, историк Валерий Соловей во время беседы с журналисткой Юлией Латыниной.

По словам Соловья, российские военные хотел повторить кампанию воздушных ударов сил НАТО по Югославии 1999-го года, чтобы потом посмотреть "что будет". Однако сам глава Кремля настоял на сухопутном вторжении, так как думал, что украинцы будут встречать армию РФ если не радостно и с цветами, то без сопротивления "молча".

Кроме того, как предположил историк, Путин решил, что план с бомбардировками Украины без ввода войска – слишком мелкий. Так, Украина является главной страной региона, а потому было необходимо идти ва-банк.

"Превращение Украины в часть некой конфедерации с Россией – это решительный выход на западные рубежи. И оттуда можно было бы уже иначе смотреть вообще на все", – сказал Соловей.

По его мнению, Путин также планировал оккупировать Молдову, чтобы затем вторгнуться в Грузию, Армению и Казахстан. Более того, если бы с Украиной все прошло слишком хорошо, а реакция Запада была бы минимальной, то глава Кремля решился бы на военною кампанию по захвату стран Балтии через Беларусь.

Путин настоял на сухопутном вторжении российской армии в Украину

Украинские разведчики 6 апреля анонсировали новые операции по уничтожению ВС РФ. В ГУР МО признались, что за год войны "полюбили" ликвидировать оккупантов с помощью летательных аппаратов. Разведчики обратились к врагу с призывом приготовиться к атакам "днем и ночью".

Генерал США Бен Ходжес заявил, что целью контрнаступления ВСУ будет деоккупация Крыма. По его словам, успехи ВСУ на оккупированных территориях могут оказать на россиян "разрушительный эффект".