"Готовим много интересного": разведчики анонсировали новые операции по уничтожению ВС РФ (видео)

В ГУР МО признались, что за год войны "полюбили" ликвидировать окупантов с помощью летательных аппаратов. Разведчики обратились к врагу с призывом приготовиться к атакам "днем и ночью".

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины "готовят много интересного" для российских захватчиков. Об этом заявили на странице ГУР в соцсетях.

"А мы, знаете, за последний год очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов", — говорится в посте.

В ГУР призвали окупантов приготовиться к новым уничтожениям — днем и ночью, на земле, в воздухе и на воде.

"Нет еще такого места на Земле, где вы могли бы спрятаться, и мы бы не достали всех, кто нанес такое горе нашей Родине", — пообещали разведчики.

Напомним, 6 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк назвал составляющие контрнаступления ВСУ. По его словам, Россия не знала армию противника и надеялась захватить часть украинских территорий без сопротивления.

Также 6 апреля в сети появилось видео уничтожение защитниками Украины вражеской РЛС "Репейник". Артиллеристы успешно атаковали новейшую российскую систему, которую называют врагом дронов.

6 апреля руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские бойцы "существенно потеснили" российских армейцев в Николаевской области.

6 апреля заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии Украины Николай Уршалович сообщил количество заявок от добровольцев на вступление в штурмовые бригады "Гвардии наступления".