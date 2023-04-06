"Существенно потеснили": в ОК "Юг" рассказали об успехах ВСУ на Кинбурнской косе (видео)

По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российские захватчики все глубже осознают, что Украина "вернется за Крымом". Постоянные смены количества кораблей в Черном море она назвала демонстрацией присутствия.

Related video

Украинские защитники успешно работают, однако говорить об успехах еще рано. Позже в ВСУ отчитаются о достижениях бойцов. Противника удалось потеснить в Николаевской области. Об этом сегодня, 6 апреля, заявила в телеэфире журналистам "Эспрессо" руководительница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"В целом могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе. Хотя раз в два дня они решаются вытащить артиллерийскую установку, чтобы обозначить свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, чтобы намекнуть на контроль за морскими транспортными путями, все же устойчивого пребывания там врага не фиксируется.", — сообщила Гуменюк.

По данным спикера, оккупанты осознают, что защитники Украины вернутся за Крымом.

"Они отдают себе отчет все чаще и глубже, что Крым — это Украина, и что Украина за ним возвращается", — рассказала Гуменюк.

Также она описала ситуацию на оккупированных Россией территориях. По ее информации, россияне шантажируют местное население социальными выплатами для усиления насильственной паспортизации.

"Получив паспорт РФ, ты автоматически приобщаешься к мобилизационному ресурсу того региона. Составляются списки, из которых потом формируются эдакие отряды для обустройства оборонных сооружений, которые им на этом этапе нужны", — объяснила Гуменюк.

Также в ОК "Юг" объяснили перемещение вражеских кораблей в Черном море. Увеличение и уменьшение корабельной группировки руководительница пресс-центра назвала попыткой России продемонстрировать свое присутствие и преимущество в акватории. Кроме того, на это, по словам Гуменюк, влияют погодные условия.

Напомним, также сегодня в ОК "Юг" назвали новую тактику РФ "шагом отчаяния". Представитель Наталья Гуменюк подчеркнула, что враг атакует пункты выдачи гуманитарной помощи.

6 апреля журналисты опубликовали интервью с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, в котором он прокомментировал планы Кремля захватить Молдову. По его словам, на ситуацию повлияли украинские разведчики.