"Суттєво потіснили": в ОК "Південь" розповіли про успіхи ЗСУ на Кінбурнській косі (відео)

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські загарбники все глибше усвідомлюють, що Україна "повернеться за Кримом". Постійні зміни кількості кораблів у Чорному морі вона назвала демонстрацією присутності.

Related video

Українські оборонці успішно працюють, однак говорити про успіхи ще зарано. Пізніше у ЗСУ відзвітуються про досягнення бійців. Противника вдалося потіснити у Миколаївській області. Про це сьогодні, 6 квітня, заявила в телеефірі журналістам "Еспресо" керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Загалом можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі. Хоча раз на дві доби вони наважуються витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, щоб натякнути на контроль за морськими транспортними шляхами, все ж стійкого перебування там ворога не фіксується", — повідомила Гуменюк.

За даними речниці, окупанти усвідомлюють, що захисники України повернуться за Кримом.

"Вони усвідомлюють все частіше і глибше, що Крим — це Україна, і що Україна за ним повертається", — розповіла Гуменюк.

Також вона описала ситуацію на окупованих Росією територіях. За її інформацією, росіяни шантажують місцеве населення соціальними виплатами для посилення насильницької паспортизації.

"Отримавши паспорт РФ, ти автоматично долучаєшся до мобілізаційного ресурсу того регіону. Складаються списки, з яких потім формуються такі собі загони для облаштування оборонних споруд, які їм на цьому етапі потрібні", — пояснила Гуменюк.

Також в ОК "Південь" пояснили переміщення ворожих кораблів у Чорному морі. Збільшення та зменшення корабельного угрупування керівниця пресцентру назвала спробою Росії продемонструвати свою присутність та перевагу в акваторії. Окрім того, на це, за словами Гуменюк, впливають погодні умови.

Нагадаємо, також сьогодні в ОК "Південь" назвали нову тактику РФ "кроком відчаю". Речниця Наталія Гуменюк підкреслила, що ворог атакує пункти видачі гуманітарної допомоги.

6 квітня журналісти опублікували інтерв’ю із секретарем РНБО Олексієм Даніловим, в якому він прокоментував плани Кремля захопити Молдову. За його словами, на ситуацію вплинули українські розвідники.