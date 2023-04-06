Спроба "тихої" окупації: Данiлов розповів, чи відмовилася РФ від "перевороту" в Молдові

За словами секретаря РНБО, у разі захоплення влади у Кишиневі, світ має поставити крапку в експериментах Кремля та оперативно відреагувати.

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Секретар Ради національної безпеки Олексій Данiлов вирішив висловитися про те, чому Російська Федерація відмовилась від планів із захоплення Молдови. Про це він розповів у новому інтерв'ю порталу "Укрінформ".

У лютому цього року активно по мережі поширювалася інформація про те, що Кремль підготував план державного перевороту на території Молдови, проте зараз із цього приводу настала повна інформаційна тиша.

Як зауважив в інтерв'ю секретар РНБО, все це завдяки українській розвідці, яка розповіла про це публічно всьому світу.

"Однак ми більш ніж впевнені, що остаточно вони свої плани не змінять. У Молдові спостерігається така сама загарбницька політика, як і в Україні. Але там так звана спроба "тихої" окупації, а в нас спроба окупації з використанням зброї. Слід розуміти, що Росія – це імперська країна, яка хоче захоплювати, захоплювати та захоплювати”, — каже Олексій Данiлов.

При цьому, якщо Російській Федерації все ж таки вдасться здійснити "тихе" захоплення Молдови, тоді світ повинен буде реагувати максимально і оперативно.

"У цих експериментах РФ потрібно ставити крапку. Якби світ вчасно реагував, ми б зараз не були у ситуації війни", — продовжив секретар РНБО.

Нагадаємо, 6 квітня Олексій Данiлов розповів про тактику ЗСУ під час деокупації Криму. За його словами, українська сторона готова домовлятися з Кремлем про повернення півострова, адже це допомогло б уникнути у майбутньому жертв та руйнувань.

Також 6 квітня Олексій Данiлов пояснив рівень секретності інформації про контрнаступ ЗСУ. За його словами, у Російській Федерації вкрай стурбовані підготовкою українських воєнних та намагаються знайти будь-яку інформацію, яка могла б їм допомогти.