"Знають кілька осіб": Данілов пояснив рівень секретності інформації щодо контрнаступу ЗСУ

В Росії, як заявив секретар РНБО, дуже хвилюються, оскільки знають, що майбутні події щодо наступальних дій будуть не на їхню користь.

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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, пояснив, що кілька людей володіють даними стосовно проведення майбутніх контрнаступальних дій Збройних сил України. Про це 6 квітня він повідомив в етері "Радіо свобода".

Данілов зазначив, що терміни організації відповідних заходів не оголошуються. У РФ почали дуже хвилюватися стосовно контрнаступу.

"Це питання на сьогодні абсолютно закрите", – зазначив він.

Секретар РНБО зазначив, що майбутні події будуть не на користь РФ. Він наголосив, що усі окупанти "відправляться з української землі у відповідний спосіб".

"Або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву "Вантаж 200", – додав він.

Інформацію щодо підготовки Україною контрнаступу активно обговорюють у світі. У розмові з журналістами "Радіо Свободи" генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що українські військові самостійно ухвалюватимуть рішення для проведення наступальних операцій, оскільки "найкраще володіють ситуацією". Він наголосив, наскільки важливо й надалі надавати підтримку Україні та забезпечити ЗСУ сучасними бойовими танками.

Фокус 5 квітня опублікував заяву Олександра Коваленка, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", щодо ймовірних контрнаступальних дій ЗСУ стосовно звільнення Криму. На його думку, це може відбутися, коли армія буде розташована безпосередньо біля адміністративної межі з півостровом.

Американський генерал Джонатан Світ і економіст Марк Тот 4 квітня у статті для Kyiv Post розповіли значення контрнаступу ЗСУ для України. Вони припустили, що українська армія, швидше за все, наступатиме на кількох напрямках, щоб вивести російські війська з рівноваги. З їхніх слів, командування ЗСУ правильно зробило, що під час битви за Бахмут продовжувало нарощувати міць і навчати нових військовослужбовців.