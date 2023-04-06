"Знают несколько человек": Данилов объяснил уровень секретности информации о контрнаступлении ВСУ

В России, как заявил секретарь СНБО, очень волнуются, поскольку знают, что предстоящие события по поводу наступательных действий будут не в их пользу.

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, пояснил, что несколько человек владеют данными о предстоящих контрнаступательных действиях Вооруженных сил Украины. Об этом 6 апреля он сообщил в эфире "Радио свобода".

Данилов отметил, что сроки организации соответствующих мер не объявляются. В РФ начали очень волноваться по поводу контрнаступления.

"Этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт", — отметил он.

Секретарь СНБО отметил, что грядущие события будут не в пользу РФ. Он подчеркнул, что все оккупанты "отправятся с украинской земли соответствующим образом".

"Или добровольно покинут наши территории, или будут туда отправлены грузом, который называется Груз 200", — добавил он.

Информацию о подготовке Украиной контрнаступления активно обсуждают в мире. В разговоре с журналистами "Радио Свободы" генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские военные будут самостоятельно принимать решения для проведения наступательных операций, поскольку "лучше владеют ситуацией". Он подчеркнул, насколько важно и дальше оказывать поддержку Украине и обеспечить ВСУ современными боевыми танками.

Фокус 5 апреля опубликовал заявление Александра Коваленко, военно-политического обозревателя "Информационного сопротивления", о возможных контрнаступательных действиях ВСУ по освобождению Крыма. По его мнению, это может произойти, когда армия будет расположена непосредственно у административной границы с полуостровом.

Американский генерал Джонатан Свит и экономист Марк Тот 4 апреля в статье для Kyiv Post рассказали значение контрнаступления ВСУ для Украины. Они предположили, что украинская армия, скорее всего, будет наступать на нескольких направлениях, чтобы вывести российские войска из равновесия. По их словам, командование ВСУ правильно сделало, что во время битвы за Бахмут продолжало наращивать мощь и обучать новых военнослужащих.