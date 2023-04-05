Контрнаступательная операция в Крыму возможна после изоляции полуострова, — эксперт

По мнению экспертов, в настоящее время на оккупированном полуострове нет целей, которые были бы недосягаемы для Сил обороны Украины.

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Контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины по освобождению оккупированного полуострова Крым возможны тогда, когда армия будет находиться непосредственно у административной границы Крыма. Об этом в комментарии для материала Фокуса "Под прицелом. Какие цели Украина будет поражать накануне деоккупации Крыма" сказал военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

"Тогда будет, возможно, реализован сценарий, похожий на смесь двух операций — освобождение острова Змеиный и правобережной Херсонщины. Но сухопутная операция не произойдет, пока на территории Крыма полностью не уничтожат линию обороны и не подавят возможность вести оборону действия. А для этого в первую очередь необходимо изолировать Крым от материковой части РФ, достаточно серьезно повредив "Крымский мост", чтобы по нему невозможно осуществлять обеспечение Крыма и контроль Азовского моря", — добавляет эксперт.

В целом же опрошенные Фокусом эксперты говорят, что предыдущие атаки на Крым, в частности на "Крымский мост" и Новофедоровку, свидетельствуют о том, что мест, которые могут быть сверхдалекими для поражения украинскими силами на полуострове, в настоящее время не существует. Вопрос только в удобном времени для таких операций.

Аналитики добавляют, что, несмотря на существующую группировку российских войск в Крыму, достаточно большая, она недостаточна для обороны полуострова в случае наступательной операции Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами вицеадмирал Алексей Неижпапа сказал, что "сделки в Крыму уже продолжаются".

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