Оккупационные власти Крыма минируют территорию и роют окопы уже в пределах населенных пунктов

В Крыму все строительство почти остановилось из-за того, что техника привлечена к подготовке фортификационных сооружений.

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Окопы и блиндажи россияне обустраивают на западе и севере полуострова, а также вдоль Северокрымского канала. Об этом в комментарии Фокусу рассказал председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

"От своих источников мы получили информацию, что копают окопы не только вдоль побережья, но и по периметру населенных пунктов. Например, у сел Некрасовка и Дмитровка в Советском районе (недалеко от озера Сиваш, — ред. ). И не только. Роют окопы ближе и к Арабатской стрелке и Чонгару, в Геническом районе, то есть по Азовскому морю. Но поскольку там очень влажная почва, прокладывают деревянные постройки. Также нам дали информацию, что россияне закапывают мины в Красноперекопском районе, в степях", — рассказывает он.

Кроме того, известно, что село Межводное превращают в военный укрепрайон: там заминировали даже пляжи.

Более детально читайте в статье Фокуса "На чемоданах. Чем живет Крым в ожидании украинского контрнаступления".

Напомним, ранее в Генштабе Украины заявляли, что россияне имеют "частичный успех" в Бахмуте, но в Крыму уже копают окопы.