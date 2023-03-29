У оккупантов есть "частичный успех" в Бахмуте, но в Крыму уже роют окопы, — Генштаб

По информации Генштаба, украинские военные сдерживают штурм оккупантов в Бахмуте. Также известно, что за сутки бойцы ВСУ отразили 48 атак РФ на четырех направлениях.

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В среду, 29 марта в вечерней сводке Генерального штаба Украины появилась информация, что у российских "оккупантов есть частичный успех" при штурме Бахмута, однако украинские военные продолжают удерживать город и отражать атаки врага. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Общая ситуация на фронте

По информации Генштаба российские военные сосредоточили усилия при ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На текущий момент в центре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Указано, что подразделения украинских сил обороны отразили на этих направлениях 48 атак противника по состоянию на 18:00 29 марта.

Также Генштаб информирует, что авиационные силы Украины за последние сутки нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, в результате чего был уничтожен вражеский бомбардировщик Су-24М.

Силами ракетчиков и артиллеристов удалось уничтожить два района сосредоточения живой силы и техники противника, а также склад с боеприпасами и два склада с горюче-смазочными материалами.

Ситуация в Крыму

"В Арменском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно вовлекают гражданское население", — указано в сообщении ведомства.

Напомним, 29 марта Генштаб опубликовал фото с подготовкой бойцов ВСУ шведскими инструкторами в лесах Британии.

Также сегодня министр обороны Алексей Резников в интервью рассказал о ситуации вблизи Бахмута, которая, по его словам, подрывает наступательные возможности ВС РФ.