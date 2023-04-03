Окупаційна влада Криму мінує територію та риє окопи вже в межах населених пунктів

У Криму все будівництво майже зупинилось, через те, що техніку залучено до підготовки фортифікаційних споруд.

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Окопи та бліндажі росіяни облаштовують на заході й півночі півострова, а також вздовж Північнокримського каналу. Про це у коментарі Фокусу розповів голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

"Від своїх джерел ми отримали інформацію, що копають окопи не лише вздовж узбережжя, а й по периметру населених пунктів. Наприклад, біля сіл Некрасовка та Дмитрівка в Совєтському районі (недалеко від озера Сиваш, — ред.). І не тільки. Риють окопи ближче й до Арабатської стрілки та Чонгара, в Генічеському районі, тобто по Азовському морю. Але оскільки там дуже вологий ґрунт, прокладають дерев’яні споруди. Також нам дали інформацію, що росіяни закопують міни в Красноперекопському районі, в степах", — розповідає він.

Крім того, відомо, село Міжводне перетворюють на військовий укріпрайон: там замінували навіть пляжі.

Докладніше читайте в статті Фокуса "На валізах. Чим живе Крим в очікуванні українського контрнаступу".

Нагадаємо, раніше у Генштабі України заявляли, що росіяни мають "частковий успіх" у Бахмуті, але в Криму вже копають окопи.