"Операции уже происходят": Неижпапа об освобождении Крыма

Журналисты отмечают, что для украинского флота главным вызовом является лишение возможности использования полуострова российскими войсками для собственных целей.

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Во временно оккупированном Крыму есть много людей, ожидающих возвращения украинской власти. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью для The Times.

Украинским военно-морским силам необходимо действовать асимметрично в борьбе с большим и более мощным флотом РФ, отметил Неижпапа. После уничтожения флагмана Черноморского флота оккупантов ракетного крейсера "Москва" и освобождения острова Змеиный, ВСУ необходимо деоккупировать Кинбурнскую косу. Российские войска разместили там артиллерийские подразделения, чтобы постоянно обстреливать берег в районе Очакова и Первомайский остров.

По словам Неежпапы, ВС РФ также разместили средства противовоздушной обороны на косе, поэтому линия столкновения — это въезд в Днепровско-Бугский канал. Освобождение Кинбурнской косы позволит использовать порты Николаева и Очакова в зерновой сделке.

Главной задачей для командующего ВМС ВС Украины в издании называют лишение возможности использовать Крым российскими войсками.

"В Крыму много людей, которые ждут, когда мы вернемся. Главное, что эти операции уже проходят", — подчеркнул вице-адмирал.

Напомним, 25 марта в российских СМИ писали, что кафиры планируют усилить охрану Крымского моста из-за усиления мер безопасности. Минтранспорт РФ ожидает около 3 млн туристов на аннексированный полуостров.

24 марта в сети появилось еще одно видео атаки надводного беспилотника по Севастопольской бухте во временно оккупированном Крыму.