"Из-за туристов": оккупанты хотят усилить охрану Крымского моста

По данным Минтранспорта РФ, летом аннексированный полуостров якобы планируют посетить около 3 млн граждан, в связи с чем будут вводиться усиленные меры безопасности.

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Охрану Крымского моста в летний период планируют усилить. Об этом сообщают росСМИ.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев накануне доложил российскому президенту, что охрану моста на Керченском проливе усилят перед летним сезоном.

По словам чиновника, ситуация на Крымском мосту "нормализовалась". Все транспортные средства, которые заезжают на мост, тщательно осматриваются. Кроме этого, стало известно, что в рабочем состоянии восемь паромов, два из которых перевозят опасный груз.

Официальной причиной усиления охраны на Крымском мосту является "увеличение потока туристов". По словам Савельева, их в Крыму ожидают около трех миллионов летом 2023 года.

Впрочем, судя по всему, российские военные и политики пытаются предотвратить новые диверсии на Керченском мосту. Ведь 8 октября 2022 года в результате взрыва в одном из грузовиков мост получил серьезные повреждения. После этого все транспортные средства проверялись на специальном рентгене, что усложняло и замедляло движение по мосту.

Крымский мост в октябре 2022 Фото: скриншот

Напомним, ВСУ собираются разрушить российскую оборону, начиная с Керченского моста.

Также Фокус писал о визите Владимира Путина в Крым в честь годовщины оккупации полуострова.