"Начнем с Крымского моста": ВСУ собираются обрушить российскую оборону, — эксперт

Украинская армия, считает Андрей Пионтковский, сможет наносить удары по военным объектам оккупантов на территории Крыма. Но для этого необходимы дальнобойные ракеты ATACMS.

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Подразделения ВСУ собираются обрушить оборону российских захватчиков, выйти к побережью Азовского моря и взять крымскую группировку и соединения ВС РФ на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей в котел. Такое мнение высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН.

По его словам, центральная часть этого плана заключается в уничтожении крымской группировку противника при помощи ударов системами HIMARS, однако в таком случае Силам обороны необходимы дальнобойные тактические ракеты MGM-140 ATACMS.

Пионтковский сказал, что в январе-феврале в штаб-квартире американской армии в немецком Висбадене проходили "штабные игры" командного руководства Пентагона и украинского Министерства обороны, в ходе которых была разработана совместная операция.

"Подробно это комментировал генерал Бен Ходжес картами, которые показывали суть этого плана. Его сформулировал еще генерал Залужный в своем знаменитом интервью The Economist. Он сказал: "Я стою в 84 км от Мелитополя, и я готов пройти этот путь", — пояснил эксперт.

Пионтковский считает, что поставки дальнобойных и высокоточных боеприпасов GLSDB с радиусом поражения до 160 км расширили диапазон ударного воздействия HIMARS практически в два раза, что стало большим прогрессом для украинской армии. По словам эксперта, Ходжес показал, что украинские военные могут достать до половины территории Крыма, но для того, чтобы достать до объектов россиян в районе Севастополя необходимы ATACMS.

Пионтковский отметил положительные сдвиги в Конгрессе США, где проукраинские республиканцы начали оказывать давление на администрацию президента Джо Байдена относительно предоставления истребителей F-16 и ракет ATACMS.

"Они критикуют Байдена за недостаточную поддержку Украины. Даже внесли резолюцию в Конгресс, законодательно обязывающую американскую администрацию передать Украине как дальнобойные ракеты ATACMS, так и истребители F-16. Это очень позитивное развитие", — сказал эксперт, выразив при этом надежду, что решение о поставках такого оружия все же будет принято.

Напомним, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол в конце февраля призвал ускорить поставки Украине ракет ATACMS и начать обучение украинских летчиков на истребителях F-16.

О важности поставок Украине ракет ATACMS заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, предоставления дальнобойного вооружения даст возможность Силам обороны наносить удары по военным объектам российских оккупантов, расположенных в Крыму.