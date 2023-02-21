Я вижу импульс по поводу передачи артиллерии и самолетов Украине, — республиканец Маккол

Представитель республиканцев заявил, что необходимо уже начинать обучение украинских пилотов полетам на F-16, чтобы к моменту передачи они были готовы к управлению машинами.

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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, который является членом Республиканской партии, призвал ускорить поставки Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия, а также начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.

Маккол отметил, что критично относиться к заявлениям, что передача того или иного вооружения для защиты Украины будет иметь провокационный характер.

"Я был критичен из-за медленных поставок оружия администрацией, говоря, что это слишком провокационно передавать определенные виды оружия. Но, как видим, уже год продолжается военный конфликт. Я буду мощным голосом продвижение темы передачи дальнобойного оружия ATACMS и самолетов F-16", — сказал он.

Кроме того, республиканец заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности он увидел двухпартийную поддержку данного вопроса.

"Я вижу нарастающий импульс по поводу передачи артиллерии и самолетов", — сказал Маккол и добавил, что в любом случае необходимо начинать обучение украинских пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы.

Напомним, 18 февраля издание Politico сообщало, что пять членов Палаты представителей Соединенных Штатов Америки оказывают прямое давление на президента США Джо Байдена, чтобы он предоставил Украине истребители F-16.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что в Польше рассмотрят вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении польской армии, и готовы присоединится к коалиции по предоставлению Украине самолетов F-16.